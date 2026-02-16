The Swiss voice in the world since 1935
حركة تغيير للمحافظين في مصر تستثني محافظي القاهرة وشمال سيناء

القاهرة 16 فبراير شباط (رويترز) – أعلنت مؤسسة الرئاسة في مصر اليوم الاثنين حركة تغيير في الإدارة المحلية شملت تعيين 20 محافظا جديدا و12 نائبا للمحافظين وذلك بعد أيام من إعادة تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي الذي يشغل المنصب منذ عام 2018.

وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة محمد الشناوي أن 20 محافظا جديدا أدوا اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لم يكن من بينهم محافظ العاصمة القاهرة أو اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة.

وقال المتحدث إن السيسي اجتمع بالمحافظين الجدد وشدد على “ضرورة التواصل المستمر بين المحافظين ونوابهم والمواطنين، ودراسة الشكاوى والطلبات بجدية، والاهتمام بالمعدات والموارد المتاحة وحسن إدارتها، فضلا عن التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال”.

وأضاف أن الرئيس دعا أيضا إلى “اتخاذ ما يلزم من إجراءات فعالة لتذليل العقبات في المحافظات التي تستقبل السائحين، وتشجيع السياحة، بما يضمن تعزيز دورها السياحي”.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

