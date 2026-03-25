حزب الله يرفض التفاوض مع إسرائيل “تحت النار” ويتعهد بمواصلة القتال
25 مارس آذار (رويترز) – قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم في بثها التلفزيون وأُلقيت نيابة عنه اليوم الأربعاء إن التفاوض مع إسرائيل تحت النار يعني فرض الاستسلام، ودعا إلى الوحدة الوطنية في مواجهة إسرائيل.
وجاء في البيان أنه “عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار فهو فرض للاستسلام”.
ودعا قاسم في الكلمة التي بثتها محطة تلفزيونية تابعة لحزب الله إلى “الوحدة الوطنية”، مؤكدا أن مقاتلي الجماعة مستعدون لمواصلة القتال “بلا سقف”.
