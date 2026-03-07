The Swiss voice in the world since 1935
حزب الله يطالب سكان شمال إسرائيل بإخلاء المنطقة

تل أبيب 7 مارس آذار (رويترز) – أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم السبت إنذارا لسكان مدينة كريات شمونة الواقعة شمال إسرائيل، بالقرب من الحدود اللبنانية، لإخلاء المدينة والتوجه جنوبا.

ولم يحدد حزب الله الإجراء الذي يعتزم اتخاذه ضد المدينة التي تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود إن كان يعتزم اتخاذ إجراء من الأساس.

وجاء في بيان للجماعة “تحذير: على جميع سكان كريات شمونة إخلاء المدينة فورا والتوجه جنوبا”.

وانجر لبنان يوم الاثنين إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بعد أن أطلق حزب الله، الموالي لإيران، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. وردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان وشرقه ومحيط بيروت.

وفي 2023، نزح عشرات الآلاف من الإسرائيليين المقيمين في الشمال من منازلهم بعد اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بعد بدء حزب الله إطلاق الصواريخ وغيرها من المقذوفات على البلدات الشمالية.

وعاد السكان إلى منازلهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر تشرين الثاني 2024. وحث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا الأسبوع الإسرائيليين في الشمال مرارا على البقاء في منازلهم، مؤكدًا أن الجيش سيحميهم.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد رحاب علاء وعلي خفاجي للنشرة العربية)

