حصري-أمريكا تحذر من حضور مؤتمر الأمم المتحدة عن حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين

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باريس/واشنطن (رويترز) – أظهرت برقية دبلوماسية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحث حكومات العالم على عدم حضور مؤتمر الأمم المتحدة المُقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك بشأن حل الدولتين المحتمل بين إسرائيل والفلسطينيين.

‭‭ ‬‬وجاء في البرقية المُرسلة في العاشر من يونيو حزيران أن الدول التي تُقدم على “إجراءات مناهضة لإسرائيل” عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة.

وتضيف البرقية أن واشنطن ستعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.