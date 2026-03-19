حصري-الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: هجوم إيران أضر بمنشآت تنتج 17% من طاقة تصدير الغاز

reuters_tickers

1دقيقة

من مها الدهان وآندرو ميلز ويوسف سابا

دبي/الدوحة 19 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي في مقابلة مع رويترز اليوم الخميس إن الهجوم الإيراني على قطر ألحق أضرارا بمنشآت تنتج 17 بالمئة من طاقة الشركة لتصدير الغاز الطبيعي المسال وإن إصلاحها سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات.

وأضاف “لم يخطر ببالي قط حتى في أسوأ كوابيسي أن تتعرض قطر، قطر والمنطقة، لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة مسلمة شقيقة في شهر رمضان، وبهذه الطريقة”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)