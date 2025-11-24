The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حصري-مصادر: السعودية تخطط لافتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

من تيمور أزهري ومها الدهان

(رويترز) – ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية تعتزم افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية، أحدهما للموظفين الأجانب غير المسلمين في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وذلك في إطار تخفيف المملكة القيود المفروضة على الكحوليات.

وسيُمثل افتتاح متجر في مدينة الظهران شرق المملكة، وآخر للدبلوماسيين في مدينة جدة الساحلية خطوة أخرى في الجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، لتحقيق الانفتاح.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية