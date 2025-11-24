حصري-مصادر: السعودية تخطط لافتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية

1دقيقة

من تيمور أزهري ومها الدهان

(رويترز) – ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية تعتزم افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية، أحدهما للموظفين الأجانب غير المسلمين في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وذلك في إطار تخفيف المملكة القيود المفروضة على الكحوليات.

وسيُمثل افتتاح متجر في مدينة الظهران شرق المملكة، وآخر للدبلوماسيين في مدينة جدة الساحلية خطوة أخرى في الجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، لتحقيق الانفتاح.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)