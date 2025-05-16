حصري-مواد غذائية تكفي الملايين معرضة للتلف بسبب خفض المساعدات الأمريكية

reuters_tickers

4دقائق

من جيسيكا دوناتي وإيما فارج وأمو كانامبيلي وجوناثان لانداي

(رويترز) – قالت خمسة مصادر مطلعة إن حصصا غذائية تكفي 3.5 مليون شخص لمدة شهر ستتلف في مخازن حول العالم بسبب خفض المساعدات الأمريكية وستتعرض لخطر أن تصبح غير صالحة للاستخدام.

وذكرت ثلاثة مصادر عملت في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومصدران في منظمات إغاثية أخرى أن المخزون الغذائي عالق في أربعة مخازن تابعة للحكومة الأمريكية منذ قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب في يناير كانون الثاني خفض برامج المساعدات الدولية.

وقال مصدران إن صلاحية جزء من المخزون ستنتهي في بداية يوليو تموز وإنه من المرجح التخلص منه إما بالحرق واستخدامها علفا للحيوانات أو بطرق أخرى.

وذكرت المصادر الخمسة أن المخازن، التي يديرها مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحتوي على ما بين 60 ألف و66 ألف طن من المواد الغذائية وردها مزارعون ومصنعون أمريكيون.

وكشفت قائمة جرد غير مؤرخة للمخازن، التي تقع في جيبوتي وجنوب أفريقيا ودبي وهيوستن، أنها تحتوي على أكثر من 66 ألف طن من سلع مثل البسكويت عالي الطاقة والزيوت النباتية والحبوب المزودة بعناصر غذائية.

والقائمة اطلعت عليها رويترز وقدمها مسؤول إغاثة وتحقق مصدر في الحكومة الأمريكية من أنها محدثة. وتقدر قيمة تلك الإمدادات بأكثر من 98 مليون دولار.

وأظهر تحليل أجرته رويترز استنادا إلى بيانات من برنامج الأغذية العالمي أنه يمكن لهذه الكمية من الغذاء إطعام أكثر من مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر أو سكان غزة بالكامل لمدة شهر ونصف الشهر.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن طنا واحدا من الغذاء، الذي يشمل عادة الحبوب والبقوليات والزيت، يمكن أن يلبي الاحتياجات اليومية لحوالي 1660 شخصا.

جاء تقليص عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتخفيضات ترامب للمساعدات الإنسانية في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات الجوع عالميا بسبب الصراعات وتغير المناخ، مما يهدد المزيد من الناس بالمجاعة ويقضي على عقود شهدت إحراز تقدم في هذا الصدد.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يواجه 343 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم. ومن بين هؤلاء، يعاني 1.9 مليون شخص من جوع كارثي وعلى شفا المجاعة، معظمهم في قطاع غزة والسودان، وكذلك في مناطق بجنوب السودان وهايتي ومالي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، التي تشرف على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ردا على أسئلة مفصلة حول مخزونات الغذاء، إن الوزارة تعمل على ضمان استمرار برامج المساعدات دون انقطاع ونقلها بحلول يوليو تموز في إطار عملية حل الوكالة.

وأضاف المتحدث “تتشاور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باستمرار مع شركائها حول أفضل المواقع لتوزيع السلع في مستودعات الوكالة المجهزة مسبقا لاستخدامها في برامج الطوارئ قبل انتهاء صلاحيتها”.