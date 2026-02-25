حقائق-دول تصدر تحذيرات بشأن السفر إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر

25 فبراير شباط (رويترز) – بدأت عدة دول في سحب أفراد عائلات الدبلوماسيين والموظفين غير الأساسيين من بعض المواقع في الشرق الأوسط، أو نصح مواطنيها بتأجيل السفر إلى إيران، وسط التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي اتخذت:

* أستراليا

طلبت الحكومة من أفراد عائلات الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة. كما عرضت على أفراد عائلات الدبلوماسيين الأستراليين في الإمارات والأردن وقطر المغادرة الطوعية. وتواصل نصح مواطنيها في إسرائيل ولبنان بالنظر في المغادرة بينما لا تزال خيارات (رحلات الطيران) التجارية متاحة. (حساب وزارة الخارجية على موقع إكس)

* صربيا

طلبت صربيا من رعاياها في إيران مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن بسبب تزايد التوترات وخطر تدهور الوضع الأمني. (وزارة الخارجية)

* بولندا

على المواطنين البولنديين مغادرة إيران على الفور. (رئيس الوزراء دونالد توسك)

* الولايات المتحدة الأمريكية

تسحب الولايات المتحدة الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين من سفارتها في لبنان وسط التوترات مع إيران. (مسؤول رفيع في وزارة الخارجية)

* السويد

نصحت وزارة الخارجية المواطنين بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد على الفور في 12 يناير كانون الثاني 2026. وقال وزير الخارجية في فبراير شباط إن الأشخاص الذين قرروا البقاء لا ينبغي أن يتوقعوا مساعدة من الحكومة لإجلائهم. (موقع وزارة الخارجية)

* الهند

نصحت السفارة الهندية في إيران المواطنين الموجودين حاليا في إيران بمغادرة البلاد بوسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية. (منشور للسفارة الهندية في إيران على إكس في 23 فبراير شباط 2026)

* قبرص

نصحت قبرص مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد فورا في 13 يناير كانون الثاني 2026. (وزارة الخارجية)

* سنغافورة

نصحت سنغافورة مواطنيها بمواصلة تأجيل جميع الرحلات إلى إيران. (وزارة الخارجية السنغافورية)

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )