حقائق-شركات طيران تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد هجوم حوثي على مطار

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(رويترز) – أوقفت بعض شركات الطيران العالمية مجددا رحلاتها من تل أبيب وإليها بعد أن سقط صاروخ أطلقه الحوثيون في الرابع من مايو أيار قرب المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

واستأنفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في يناير كانون الثاني بعد أن أوقفتها معظم فترة العام ونصف العام منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفيما يلي شركات الطيران التي ألغت رحلاتها مرة أخرى بعد هجوم الحوثيون:

– إيجين إيرلاينز:

قالت شركة الطيران اليونانية إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 16 مايو أيار بالإضافة إلى رحلة الصباح الباكر يوم 17 من الشهر نفسه.

– إير بالتيك:

قالت شركة الطيران من لاتفيا إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 20 مايو أيار.

– إير فرانس-كيه.إل.إم:

أوقفت كيه.إل.إم ذراع المجموعة في هولندا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 مايو أيار.

– إير إنديا:

أعلنت شركة الطيران الوطنية الهندية (إير إنديا) أن الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب ستظل معلقة حتى 25 مايو أيار.

– دلتا إيرلاينز:

قالت شركة الطيران الأمريكية إن رحلاتها من تل أبيب وإليها ربما تتأثر في الفترة ما بين الرابع و25 مايو أيار.

– آي.إيه.جي:

أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 مايو أيار.

وألغت إيبيريا إكسبريس للطيران منخفض التكلفة التابعة لآي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو أيار.

– إيتا إيروايز:

قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 18 مايو أيار، وكذلك رحلتين مقررتين في 19 من الشهر ذاته.

– خطوط لوت الجوية:

علقت شركة الطيران البولندية الرحلات إلى تل أبيب حتى 14 مايو أيار.

– مجموعة لوفتهانزا:

قررت مجموعة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 18 مايو أيار.

– رايان إير:

ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 21 مايو أيار.

– يونايتد إيرلاينز:

قالت شركة الطيران التي مقرها شيكاجو إن رحلاتها من تل أبيب وإليها قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع و18 مايو أيار.

– ويز إير:

ألغت شركة الطيران، التي مقرها المجر، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 مايو أيار.