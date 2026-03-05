The Swiss voice in the world since 1935
حقائق-عدد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أُطلقت على دول الخليج

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

5 مارس آذار (رويترز) – فيما يلي إحصاءات صادرة عن وزارات الدفاع في دول الخليج بشأن الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران على أراضيها منذ بدء الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران:

الإمارات

الصواريخ الباليستية:

* 196 صاروخا باليستيا تم رصدها * 181 صاروخا تم اعتراضها * 13 سقطت في البحر * اثنان سقطا على أراضي الإمارات الطائرات المسيرة:

* 1072 طائرة مسيرة تم اكتشافها * 1001 طائرة تم اعتراضها * 71 سقطت داخل أراضي الإمارات صواريخ

ثمانية تم اكتشافها وتدميرها

قطر

الصواريخ الباليستية:

* 101 صاروخ باليستي تم رصدها * 98 صاروخا تم اعتراضها طائرات مسيرة:

* 39 طائرة مسيرة تم اكتشافها * 24 طائرة مسيرة تم اعتراضها صواريخ

* ثلاثة تم اكتشافها واعتراضها طائرات:

* طائرتان من طراز سو-24 تم اكتشافهما واعتراضهما البحرين

الصواريخ:

* تدمير 74 صاروخا طائرات مسيرة:

* 123 طائرة مسيرة تم تدميرها الكويت

الصواريخ الباليستية:

* 178 صاروخا باليستيا تم رصدها واعتراضها طائرات مسيرة:

* 384 طائرة مسيرة تم رصدها واعتراضها ولا توجد بيانات متاحة عن السعودية وسلطنة عمان.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

