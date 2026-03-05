حقائق-عدد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي أُطلقت على دول الخليج
5 مارس آذار (رويترز) – فيما يلي إحصاءات صادرة عن وزارات الدفاع في دول الخليج بشأن الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها إيران على أراضيها منذ بدء الحرب الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران:
الإمارات
الصواريخ الباليستية:
* 196 صاروخا باليستيا تم رصدها * 181 صاروخا تم اعتراضها * 13 سقطت في البحر * اثنان سقطا على أراضي الإمارات الطائرات المسيرة:
* 1072 طائرة مسيرة تم اكتشافها * 1001 طائرة تم اعتراضها * 71 سقطت داخل أراضي الإمارات صواريخ
ثمانية تم اكتشافها وتدميرها
قطر
الصواريخ الباليستية:
* 101 صاروخ باليستي تم رصدها * 98 صاروخا تم اعتراضها طائرات مسيرة:
* 39 طائرة مسيرة تم اكتشافها * 24 طائرة مسيرة تم اعتراضها صواريخ
* ثلاثة تم اكتشافها واعتراضها طائرات:
* طائرتان من طراز سو-24 تم اكتشافهما واعتراضهما البحرين
الصواريخ:
* تدمير 74 صاروخا طائرات مسيرة:
* 123 طائرة مسيرة تم تدميرها الكويت
الصواريخ الباليستية:
* 178 صاروخا باليستيا تم رصدها واعتراضها طائرات مسيرة:
* 384 طائرة مسيرة تم رصدها واعتراضها ولا توجد بيانات متاحة عن السعودية وسلطنة عمان.
(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)