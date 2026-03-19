حقائق-عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

19 مارس آذار (رويترز) – قتل آلاف في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية على إيران في 28 فبراير شباط وبدء إيران في الرد على تلك الهجمات، مما جر دولا خليجية تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وأفرادا من الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى لبنان.

فيما يلي عدد قتلى الحرب المسجل حتى اليوم الخميس، ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه الأعداد:

* إيران

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء إن 3114 شخصا قتلوا، من بينهم 1354 مدنيا، بما في ذلك 207 أطفال.

وتقول الوكالة إنها تجمع بياناتها من تقارير ميدانية ومصادر محلية وطبية وإغاثية ومن منظمات المجتمع المدني ومواد من مصادر مفتوحة ومن البيانات الرسمية عند الحاجة.

وأشارت أحدث تقارير صادرة عن وسائل إعلام حكومية الأسبوع الماضي إلى مقتل 1270 شخصا، لكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في السادس من مارس آذار إن 1332 على الأقل لقوا حتفهم منذ اندلاع الحرب.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الأرقام تشمل 104 على الأقل قال الجيش الإيراني إنهم سقطوا قتلى بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من مارس آذار.

* لبنان

قالت السلطات إن 968 على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن ما يربو على 100 من القتلى من الأطفال.

* العراق

ذكرت السلطات العراقية أن ما لا يقل عن 60 قتلوا، ومعظمهم من الحشد الشعبي.

وقال مسؤولون أمنيون بأحد الموانئ العراقية إن أحد أفراد طاقم أجنبي قتل في هجوم استهدف ناقلات قرب الميناء.

* إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 15 قتلوا، بينهم تسعة في هجوم صاروخي إيراني على بيت شيمش بالقرب من القدس في الأول من مارس آذار.

وقال الجيش إن جنديين قتلا في جنوب لبنان.

* الضفة الغربية المحتلة

قتلت ضربة صاروخية إيرانية ثلاث فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة.

* الولايات المتحدة

قتل 13 جنديا أمريكيا، وأعلن الجيش الأمريكي أن ستة منهم تأكدت وفاتهم بعد تحطم طائرة عسكرية أمريكية في العراق، وقتل سبعة آخرون في أثناء العمليات على إيران.

* الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ثمانية أشخاص قتلوا في هجمات إيرانية، اثنان منهم جنديان في الجيش.

* الكويت

أفادت السلطات الكويتية بمقتل ستة بينهم شخصان في هجمات إيرانية واثنان من منتسبي وزارة الداخلية ومثلهما من منتسبي القوات المسلحة.

* سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن أربعة قتلوا عندما استهدف صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* سلطنة عمان

قتل شخصان في غارة بطائرة مسيرة على منطقة صناعية في صحار، وهما أول قتيلين في البلاد التي استضافت محادثات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولقي شخص حتفه في وقت سابق بعد أن أصابت قذيفة ناقلة قبالة سواحل مسقط.

* السعودية

قتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين قتلا في هجومين إيرانيين منفصلين كان أحدثهما على مبنى سكني في المنامة.

* فرنسا

قتل جندي فرنسي وأصيب ستة إثر هجوم بطائرة مسيرة في شمال العراق حيث كانوا يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب.

(شارك في التغطية أحمد رشيد وجوناثان آلن وجنى شقير ومعيان لوبيل وبيشا ماجد – إعداد علي خفاجي ورحاب علاء وسلمى نجم ومروة سلام وأحمد هشام ومحمد عطية ومحمد علي فرج للنشرة العربية)