حقائق-كم عدد القتلى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟

reuters_tickers

4دقائق

9 مارس آذار (رويترز) – قتل العشرات في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط، وسرعان ما انجرت دول خليجية، تستضيف قواعد عسكرية وأفرادا أمريكيين، وكذلك لبنان إلى الصراع.

فيما يلي عدد القتلى في الحرب حتى الآن وفق تقارير الدول المعنية حتى التاسع من مارس آذار، بعد أكثر من أسبوع من بدء الحرب. ولم تتحقق رويترز على نحو مستقل من الأعداد.

* إيران

أفادت منظمة الهلال الأحمر الإيراني الإنسانية غير الربحية بأن 1230 على الأقل قتلوا، من بينهم 175 من التلميذات والعاملين في ضربة صاروخية على مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب. ولم يتضح ما إذا كان عدد القتلى يشمل عسكريين من الحرس الثوري.

وقال الجيش الإيراني إن ما لا يقل عن 104 قتلوا بعد أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا الأسبوع الماضي. ولم يشمل العدد الذي أعلنه الهلال الأحمر هؤلاء القتلى.

* إسرائيل

قال الجيش إن جنديين قتلا في جنوب لبنان، في أول خسائر بشرية في صفوف قواته منذ استئناف الأعمال القتالية مع حزب الله الأسبوع الماضي بعد أن هاجمت الجماعة إسرائيل دعما لإيران.

وذكرت نجمة داود وهي خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 11 مدنيا قلتوا، بينهم 9 في غارة صاروخية إيرانية على بيت شيمش بالقرب من القدس في الأول من مارس آذار.

*الولايات المتحدة

قال الجيش الأمريكي إن سبعة جنود قتلوا خلال عمليات ضد إيران.

* لبنان

قالت وزارة الصحة أن 394 على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية من بينهم 83 طفلا.

*السعودية

قتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، جنوب شرقي العاصمة الرياض.

* البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصا لقي حتفه بعد اندلاع حريق في مدينة سلمان الصناعية عقب اعتراض صاروخ في الثاني من مارس.

* الكويت

قالت وزارتا الصحة والخارجية إن طفلا قتل في هجمات إيرانية على البلاد.

وذكر الجيش الكويتي أن ضابطين من وزارة الداخلية وجنديين من الجيش لقوا حتفهم في أثناء أداء واجبهم.

* سلطنة عمان

لقي شخص حتفه بعد أن أصابت قذيفة ناقلة المنتجات الكيماوية والنفطية (فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل مسقط.

* الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن أربعة أشخاص قتلوا.

* سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أربعة قتلوا عندما ضرب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 فبراير شباط.

* العراق

ذكرت الشرطة العراقية ومسؤولون في قطاع الصحة أن ما لا يقل عن 15 قتلوا. وقالت مصادر في الشرطة لرويترز إن قياديا في المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة تضم فصائل مسلحة مدعومة من إيران، لقي مصرعه في غارة جوية على سيارته في الخامس من مارس آذار.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء وسلمى نجم ومروة سلام وأحمد هشام للنشرة العربية )