حقائق-ما هي منطقة المواصي في غزة التي تعرضت لغارة إسرائيلية؟

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – شنت إسرائيل مرارا غارات جوية على المواصي في قطاع غزة، وهي منطقة مخيمات واسعة حددتها إسرائيل منطقة إنسانية وطلب الجيش من آلاف الفلسطينيين التوجه إليها في حال الإخلاء.

وفيما يلي بعض الحقائق عن منطقة المواصي:

* تمتد بطول 12 كيلومترا على الساحل، بدءا من المناطق الغربية لدير البلح بوسط غزة وحتى خان يونس ورفح جنوبا.

* المواصي معروفة لدى الفلسطينيين باسم “سلة الغذاء”، وتمتاز بتربتها الخصبة ومياهها الجوفية العذبة مما جعلها الأنسب للزراعة.

* تشكل المواصي نحو ثلاثة بالمئة من مساحة القطاع البالغة 365 كيلومترا مربعا، ومعظم أراضيها عبارة عن تلال رملية.

* يوجد عدد قليل من المباني هناك قد لا يتجاوز 100، وكان يقطنها نحو تسعة آلاف نسمة قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

* تحولت المواصي إلى منطقة النزوح واللجوء الرئيسية لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أمرهم الجيش الإسرائيلي بالرحيل عن ديارهم.

* في يوليو‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬تموز، قُتل 90 فلسطينيا فيما قالت إسرائيل إنها ضربة أدت إلى مقتل القيادي العسكري في حركة حماس محمد الضيف، وهي ثامن محاولة لاغتياله. ولم تؤكد حماس وفاته.

* تتهم إسرائيل حركة حماس باستغلال المواصي وغيرها من المناطق المدنية لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة. وتتهم حماس إسرائيل بتنفيذ هجمات عشوائية على مناطق منها المواصي خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة ردا على هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

* قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يتركزون بشكل متزايد في المواصي التي حددت إسرائيل أنها منطقة إنسانية.

* تشير تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما يزيد على مليون نازح يلوذون بالمواصي.