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حقائق-من هم كبار زعماء وقادة حركة حماس حاليا؟

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – زعمت إسرائيل يوم الخميس أنها قتلت محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أحدث حلقات مسلسل عمليات استهداف قيادات الحركة التي تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء عليها.

ويُعتقد أن الضيف أحد العقول المدبرة لهجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أشعل فتيل حرب غزة المستمرة منذ عشرة أشهر. ولم تؤكد حماس مقتله.

واغتيل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران يوم الأربعاء في هجوم حمَلت الحركة وإيران إسرائيل المسؤولية عنه.

وفيما يلي بعض ممن تبقى من زعماء وقادة حماس:

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