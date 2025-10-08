حقوقيون يطالبون بالإفراج عن مغربيين تحتجزهما إسرائيل من أسطول الصمود

الرباط (رويترز) – طالب حقوقيون مغاربة يوم الأربعاء بالإفراج عن مغربيين اعتقلتهما إسرائيل ضمن عدد من النشطاء من جنسيات مختلفة كانوا متجهين على متن أسطول الصمود العالمي لخرق الحصار المفروض على قطاع غزة.

ورحلت إسرائيل عددا من النشطاء من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم، من بينهم عدد من المغاربة، بعدما منعت سفن الأسطول من توصيل المساعدات إلى غزة، لكنها ظلت تحتفظ بالناشط الحقوقي المغربي عزيز غالي، وهو رئيس سابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحدى أكبر الجمعيات الحقوقية في المغرب، وكذلك الحقوقي عبد العظيم بن الضراوي.

وقالت خديجة الرياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن احتجاز النشطاء واعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول “قرصنة” و”انتهاك للقانون الدولي”.

وتدافع إسرائيل عن اعتراض الأسطول وتقول إن حصارها البحري المفروض على غزة قانوني في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هناك.

وقالت الرياضي “تم تعريض هؤلاء النشطاء المختطفين للتعذيب والإهانات والضغوطات والمس بكرامتهم. واليوم بعد أن تم إطلاق سراح العديد من النشطاء، لا يزال هناك مغربيان… من ضمن القلائل المتبقين”.

وأضافت “نخشى أن يكونا تعرضا لمس خطير بسلامتهم البدنية ولهذا لم يتم إطلاق سراحهما”. حملت الدولة المغربية المسؤولية أيضا عن سلامتهما

وتعذر الاتصال بمسؤولين حكوميين على الفور للتعليق.

ونظمت مجموعة من النشطاء الحقوقيين يوم الثلاثاء وقفة أمام مقر وزارة الخارجية المغربية للمطالبة بإطلاق سراح الناشطين المغربيين، لكنهم قالوا إن الوزارة لم تتجاوب معهم ورفضت استقبال ممثل عنهم.

ووجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 20 هيئة حقوقية، في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يطالبه فيها “بالتدخل الفوري وتحمل المسؤولية في الإفراج عن النشطاء المغاربة المعتقلين لدى إسرائيل على خلفية المشاركة في أسطول الصمود العالمي، والخروج من دائرة الصمت المذل”.

(تغطية صحفية زكية عبد النبي – تحرير محمود رضا مراد)