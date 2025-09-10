حلف شمال الأطلسي ساعد في التصدي لمسيّرات روسية استهدفت بولندا لاختبار الغرب

ساعد حلف شمال الأطلسي في التصدي لمسيّرات يعتقد الغرب أن روسيا أرسلتها عمدا خلال الليل إلى بولندا من أجل “اختبار” الغرب، وأكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب حلفائها.

وسارعت وزارة الدفاع الروسية بالرد على هذه الاتهامات في رسالة تتعلق بضربات ليلية جديدة ضد أوكرانيا، قائلة “لم تكن هناك أي نوايا لضرب أي أهداف في أراضي بولندا”، من دون تأكيد أو نفي دخول مسيّراتها المجال الجوي البولندي.

وأضافت “نحن على استعداد لعقد مشاورات بشأن هذه المسألة مع وزارة الدفاع البولندية”.

وبينما كررت بيان الجيش الروسي بشأن عدم استهداف بولندا والذي أفاد بأن مدى مسيّرات روسيا لا يتجاوز 700 كيلومتر، اتهمت الخارجية الروسية بولندا بنشر “خرافات” والافتقار إلى الأدلة “لتصعيد أزمة أوكرانيا”.

من جانبها، أفادت السفارة الروسية في وارسو فرانس برس بأن “بولندا فشلت في تقديم أدلة على المصدر الروسي للأجسام التي دخلت المجال الجوي البولندي”.

ورد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بقوله أمام صحافيين “لا شك لدينا في أنه لم يكن حدثا عرضيا”.

أتى ذلك في حين أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن المسيرات التي دخلت المجال الجوي البولندي “كانت موجهة” لهذه الغاية معتبرا ذلك “استفزازا جديدا للقوات المسلحة الروسية”.

وأوضح “لا سبب على الإطلاق للافتراض بأنها أخطاء في المسار أو حوادث من هذا القبيل”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل “هذا حادث في غاية الخطورة. (…) يُظهر مرة أخرى التهديد الذي نواجهه ومدى اختبار روسيا لنا”.

وأكد السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتاكر “نقف إلى جانب حلفائنا في الناتو في مواجهة هذه الانتهاكات للمجال الجوي وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو”.

– سابقة بالنسبة للناتو –

وقالت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت على منصة إكس “دخلت الكثير من المسيّرات المجال الجوي البولندي خلال الليل وواجهتها الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية”.

واشاد الأمين العام للحلف مارك روته برد الناتو “الناجح جدا” في مواجهة “تصرف متهور وخطر” مضيفا “سواء كان ذلك متعمدا أم لا”.

وحذر موسكو بالقول “سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي”.

وأكد متحدث باسم الحلف في بيان أن الحادثة كانت “المرة الأولى التي تواجه طائرات الناتو تهديدات محتملة في المجال الجوي لدولة عضو في الحلف”.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمام البرلمان الأربعاء رصد “19 انتهاكا… وأكدنا حاليا أنه تمّ إسقاط ثلاث مسيّرات”، موضحا أن هذه الأرقام تبقى أولية عقب عملية استمرت “طيلة الليل”.

وأكد عدم ورود أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى معتبرا أن ذلك “استفزاز على نطاق واسع”.

وعثر على سبع مسيّرات وحطام مقذوف لم يتم تحديد ماهيته بعد بحسب وزارة الداخلية البولندية التي أضافت أن منزلا وسيارة تضررا في شرق البلاد.

وطلبت وارسو من حلف شمال الأطلسي تفعيل المادة الرابعة من ميثاقه التي تلحظ عقد مشاورات بين الأعضاء في حال تعرّض أحدهم للتهديد.

-“غير مسبوقة” –

وأتت هذه التوغلات “غير المسبوقة”، بحسب بولندا، قبل المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة التي أطلق عليها “زاباد 2025” (غرب 2025) والمقررة بين 12 و16 أيلول/سبتمبر.

وبيلاروس، الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة عند الحدود مع بولندا، هي حليف رئيسي لروسيا التي استخدمت أراضيها لشن هجومها ضد أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وفي هذا السياق، أعلنت بيلاروس أنها أسقطت مسيّرات في مجالها الجوي خلال الليل، من دون أن توضح مصدرها.

وقال الجيش البيلاروسي إنه “دمر” مسيّرات “ضلّت طريقها”، من دون أن يوضح ما إذا كانت روسية أو أوكرانية.

كذلك، أعلن توسك إغلاق حدود بلاده مع بيلاروس اعتبارا من الخميس ردا على المناورات التي يتوقع أن يشارك فيها 30 ألف جندي.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن ثماني مسيّرات روسية كانت “موجهة نحو” بولندا. وبموزاة ذلك، أطلقت موسكو 458 مسيّرة وصاروخا على أوكرانيا، بحسب الجيش الاوكراني.

وأضاف زيلينسكي على منصة إكس أن أوكرانيا “اقترحت منذ فترة طويلة على شركائها إنشاء نظام دفاع جوي مشترك لضمان تدمير” المسيّرات والصواريخ الروسية.

وأثار الحادث ردود فعل من حلفاء لوارسو.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتحدث مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي الأربعاء

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو الى “الكفّ عن الهروب الى الأمام” في الحرب مع أوكرانيا، في حين قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن “انتهاك” روسيا للمجال الجوي البولندي يبدو “متعمدا” وهو “أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من قبل روسيا منذ بداية الحرب”.

كذلك، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن موسكو ارتكبت انتهاكا “متهوّرا وغير مسبوق” بانتهاك المجال الجوي لبولندا.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يشعر “بالقلق” إزاء “عمل خطير للغاية قامت به روسيا ويذكرنا فقط بعدم اكتراث الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين الواضح للسلام”.

كذلك، دان المستشار الألماني فريدريش ميرتس روسيا بالاشارة الى انها “عرّضت حياة أشخاص للخطر في دولة عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن “هذا العمل المتهور هو جزء من سلسلة طويلة من الاستفزازات في منطقة بحر البلطيق وفي الخاصرة الشرقية للناتو”.

وسبق لبولندا، أحد أبرز الداعمين العسكريين لكييف في مواجهة موسكو، أن أفادت عن انتهاكات لمجالها الجوي منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وفي آب/أغسطس، وجّهت بولندا مذكرة احتجاج إلى روسيا بعد سقوط طائرة مسيّرة وانفجارها في شرق البلاد، في حادثة اعتبرتها يومها “استفزازا متعمّدا”.

وفي العام 2023، قالت وارسو إن صاروخا أطلقته روسيا اخترق مجالها الجوي في طريقه الى أوكرانيا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قتل شخصان في قرية بولندية محاذية للحدود مع أوكرانيا، جراء سقوط صاروخ دفاع جوي أطلقته كييف لاعتراض مقذوفات روسية.

