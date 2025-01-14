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حليف لأردوغان يحث زعيم حزب العمال الكردستاني السجين على إعلان حل الحزب

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أنقرة (رويترز) – حث حليف قومي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان على الإعلان عن حل الحزب بعد اجتماعه المقبل مع الحزب السياسي المؤيد للأكراد في البلاد.

جاءت تصريحات دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية التركي على خلفية اجتماع نادر بين مسؤولين من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد وبين أوجلان في نهاية العام الماضي.

وبعد ذلك الاجتماع، نُقل عن أوجلان إشارته إلى أنه قد يكون مستعدا لدعوة مسلحي حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح. وقال نائبان منتميان إلى حزب المساواة والديمقراطية للشعوب لرويترز الأسبوع الماضي إن الحزب يعتزم ترتيب زيارة ثانية لأوجلان في وقت قريبا، ربما يوم الأربعاء.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، ويرفع الحزب راية التمرد على الحكومة التركية منذ عام 1984، مما أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

وأُلقي القبض على أوجلان في كينيا عام 1999 ويقبع منذ ذلك الحين في سجن بجزيرة إمرالي في شمال غرب تركيا.

وقال بهجلي في البرلمان يوم الثلاثاء “في الاجتماع الثاني بين وفد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب وأوجلان ينبغي الإعلان دون أي شروط انتهاء الوجود التنظيمي لحزب العمال الكردستاني”.

وأضاف “يجب على إرهابيي حزب العمال الكردستاني إما أن يدفنوا أسلحتهم أو يسلموا أنفسهم مع أسلحتهم وإلا يواجهوا مصيرهم المحتوم. فلا مقايضة ولا تفاوض مع الإرهاب”.

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