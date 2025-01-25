حماس بصدد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات السبت في ثاني تبادل

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من معيان لوبيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها ستطلق سراح أربع مجندات إسرائيليات يوم السبت مقابل الإفراج عن مجموعة من المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة إن الرهينات هن كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج، وجميعهن كن يتمركزن في موقع مراقبة على أطراف غزة عندما خطفهن مسلحون من حماس خلال اجتياح قاعدتهن في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال مكتب إعلامي تابع لحركة حماس مختص بشؤون المحتجزين إنه يتوقع إطلاق سراح 200 فلسطيني يوم السبت في إطار التبادل منهم 120 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و80 محكوما عليهم بالسجن لفترات طويلة أخرى.

ولم يتم نشر هوياتهم بعد لكن من المرجح أن يكون من بينهم أعضاء في جماعات مسلحة أدينوا بهجمات دامية أسفرت عن مقتل العشرات.

وعملية التبادل التي ستتم يوم السبت هي الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الأحد. وشملت العملية الأولى الإفراج عن ثلاث رهينات إسرائيليات مقابل 90 سجينا فلسطينيا. وأظهر مقطع فيديو مباشر رجالا مسلحين من حماس يصلون إلى ساحة في مدينة غزة قبل إطلاق سراح المجندات.

وحددت حماس يوم الجمعة أسماء الرهينات الأربعة اللائي سيطلق سراحهن في عملية التبادل الثانية. لكن إسرائيل لم تعلق رسميا وقد لا تفعل ذلك حتى تستقبلهن بالفعل.

وسيستقبلهن الصليب الأحمر من حماس في غزة ويسلمهن إلى قوات إسرائيلية ستنقلهن إلى إسرائيل حيث يلتقين بأسرهن ويخضعن للعلاج. ومن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة إطلاق سراح مجندة أخرى خطفت معهن.

وأظهر مقطع مصور للخطف، تم بثه في مايو أيار، المجندات الخمس في ملابس النوم والذهول يكسي وجوههن وبعضهن ملطخ بالدماء. وكن مقيدات في سيارة جيب. واللقطات من مسلحين هاجموا قاعدة ناحال عوز في جنوب إسرائيل حيث كانت النساء تعملن مراقبات.