حماس تقول العملية التالية للإفراج عن رهائن ستتأخر يوما إلى الأحد

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القاهرة/تل أبيب (رويترز) – قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين إن الحركة ستفرج عن المجموعة المقبلة من الرهائن يوم الأحد، بعد يوم واحد من الموعد المتوقع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المعقد الذي تم التوصل إليه هذا الشهر مع إسرائيل.

وقال ناهد الفاخوري، رئيس المكتب الإعلامي لأسرى حماس، في بيان إن أسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم ستقدم يوم السبت. وأضاف أن إسرائيل ستكشف بالمثل عن أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.

وقال الفاخوري إنه بناء على القائمتين، سيتم التنفيذ الفعلي يوم الأحد.

وكان من المتوقع أن تفرج حماس عن أربعة رهائن يوم السبت، تزامنا مع إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.