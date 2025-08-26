حماس تنفي الرواية الإسرائيلية بشأن القتلى الفلسطينيين في الهجوم على مستشفى بغزة

1دقيقة

(رويترز) – نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء أن يكون أيٌّ من الفلسطينيين الذين قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في غزة يوم الاثنين مسلحين.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في بيان أن أحد الفلسطينيين الستة الذين زعمت إسرائيل أنهم مسلحون قُتل في المواصي على بُعد مسافة من المستشفى، فيما قُتل آخر في مكان آخر في وقت مختلف.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)