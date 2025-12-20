خمسة قتلى على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في ضربات أميركية ردا على هجوم تدمر

afp_tickers

5دقائق

أسفرت الضربات الأميركية الليلية على مواقع في سوريا عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في تدمر وسط سوريا.

وأعلنت الولايات المتحدة “ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا بواسطة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية” في ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ”ضربة انتقامية قوية جدا” ردا على إطلاق النار الذي أسفر في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري عن مقتل ثلاثة أميركيين بينهم جنديان في تدمر في محافظة حمص وسط سوريا.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عبر إكس “بدأت القوات الأميركية عملية +ضربة عين الصقر+ في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة” للتنظيم.

ونسبت واشنطن هجوم تدمر لتنظيم الدولة الإسلامية، علما أنه لم يعلن مسؤوليته عنه.

وكان ذلك الحادث الأول من نوعه منذ سقوط حُكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. ونفذه، وفقا للسلطات، عنصر في قوات الأمن يعتنق أفكارا متطرفة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى “قائد خلية مسؤولة عن الطائرات المسيّرة” في دير الزور (شرق).

وقال مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس إن الغارات الأميركية استهدفت “خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية في بادية سوريا الواسعة، بما في ذلك في محافظات حمص (وسط) ودير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق)، ولم تتضمن عمليات برية”.

وأضاف المصدر أن معظم الأهداف في مناطق جبلية.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية “سنتكوم” في بيان “ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا بواسطة الطائرات مقاتلة والمروحيات هجومية والمدفعية”.

– “قصف عنيف” –

وذكر بيان سنتكوم أن “أكثر من 100 نوع ذخيرة موجهة بدقة” استُخدم أثناء العملية.

وساهم سلاح الجوّ الأردني بالغارات، وفقاً لبيان سنتكوم.

وقال مسؤول أمني سوري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن “القصف كان عنيفاً، و سُمعت اصوات الانفجارات بكل منطقة البادية”، مضيفا أن القصف استمرّ خمس ساعات.

وتابع قائلا “الاستهدافات بعيدة عن التجمعات السكانية (..) لا يوجد أي حالة نزوح”.

وبعد وقت قصير من الغارات الجوية الأميركية، أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان السبت “التزام سوريا الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية”، بدون الإشارة بشكل مباشر إلى الضربات.

وأكدت أن السلطات السورية “ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد التنظيم في جميع المناطق التي يهددها”.

وبعد إعلان البنتاغون إطلاق العملية العسكرية، كتب الرئيس الأميركي على منصته “تروث سوشال” “نوجه ضربات قوية جدا” ردا على هجوم تدمر.

وقالت سنتكوم إنه منذ هجوم السبت “نفذت الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها 10 عمليات في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 عنصرا إرهابيا”، بدون تحديد التنظيمات التي ينتمون لها.

وهُزم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا عام 2019، لكنه ما زال يحتفظ بخلايا ولا سيما في الصحراء.

وانضمت دمشق رسميا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي.

وتنتشر القوات الأميركية في سوريا بشكل رئيسي في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تركز واشنطن وجودها العسكري على مكافحة التنظيم ودعم حلفائها المحليين.

بور/خلص/دص