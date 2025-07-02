دبي تفتتح ثلاثة فروع لجامعات دولية جديدة في العام الدراسي المقبل

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أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي فتح ثلاثة فروع لجامعات دولية جديدة في دبي خلال العام الدراسي المقبل 2025-2026، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان الأربعاء.

وتشمل قائمة فروع الجامعات الدولية الجديدة المعهد الهندي للإدارة في أحمد أباد، الذي يقدم برنامج ماجستير في إدارة الأعمال ويحتل المرتبة 27 عالمياً وفق تصنيف “QS” العالمي للجامعات لعام 2026 حسب التخصص، والجامعة الأميركية في بيروت، المُصنّفة في المرتبة 237 عالميا في التصنيف ذاته، وأيضا كلية فقيه للعلوم الطبية.

وسجّلت مؤسسات التعليم العالي المرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي زيادة غير مسبوقة في معدل التحاق طلبتها بنسبة 20 بالمئة خلال العام الأكاديمي 2024-2025، وبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي المرخصة 41 جامعة، بينها 37 فرعا لجامعات دولية، تستقطب ما مجموعه 42026 طالبا وطالبة، تهدف إلى إعداد المتعلمين وتمكينهم بمهارات المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

م ل/