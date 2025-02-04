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دعوى لإلغاء عقد امتياز شركة من هونغ كونغ تدير مرفأين في قناة بنما

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تقدّم محاميان بنميان بشكوى الإثنين لإلغاء عقد الامتياز المبرم مع شركة في هونغ كونغ تتولّى تشغيل مرفأين في قناة بنما، إثر تهديد الرئيس الأميركي بالاستيلاء على المسلك المائي الحيوي.

ويتولّى أحد فروع “سي كاي هاتشيسن هولدينغز” المملوكة للمياردير لي كا-شينغ وأصله من هونغ كونغ إدارة اثنين من المرافئ الخمسة في القناة، وفق عقد امتياز معمول به منذ 1997 مبرم مع حكومة بنما.

غير أن هذا الاتفاق “ينتهك ما ورد في حوالى 10 بنود من الدستور”، بحسب ما قال للصحافيين نورمان كاسترو أحد المحاميين اللذين رفعا شكواهما إلى المحكمة العليا. 

وصرّح المحامي الثاني خوليو ماسياس “بعد تحليل معمّق للعقد… تبيّن لنا أن إقامة دعوى لمخالفة الدستور هو السبيل الأنسب” للطعن في عقد الامتياز.

وتتّهم الشكوى المجموعة أيضا بعدم دفع الضرائب والمستحقّات اللازمة والانتفاع من مزايا عن طريق مخالفة للقانون.

وتتولّى “بنما بورتس كومباني” التابعة لـ”سي كاي هاتشيسن هولدينغز” إدارة مرفأ كريستوبال الذي يطلّ على المحيط الأطلسي وميناء بالبوا الذي يطلّ على المحيط الهادئ.

وفي 2021، جدّد العقد تلقائيا لخمس وعشرين سنة إضافية.

وتأتي هذه الدعوى بعدما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستعادة السيطرة على القناة التي شيّدتها الولايات المتحدة وسلّمتها سنة 1999 لبنما، بذريعة أن الصين هي من يديرها فعليا.

غير أن منسوب التوتّر تراجع بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للبلد وإعلان الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو أن بلده لن يجدّد مشاركته في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

كما أعلنت سلطات بنما عن عملية تدقيق في أداء الشركة على خلفية اتهامات ترامب.

وتعدّ “سي كاي هاتشيسن هولدينغز” من أكبر الشركات القابضة في هونغ كونغ ولها فروع في مجالات عدّة من المالية إلى اللوجستية، مرورا بمبيعات التجزئة والبنى التحتية والاتصالات.

ججر/م ن/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية