دليل ميشلان يمنح مطعما هنديا في دبي ثلاث نجوم في سابقة عالمية

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منح دليل ميشلان الخميس ثلاث نجوم لمطعم هندي في دبي، وهي أول مرة يحصل فيها مطعم من هذا المطبخ الرائج عالميا على هذا التصنيف الراقي.

وعلا صوت التصفيق والهتافات إثر إعلان منح تصنيف ثلاث نجوم لمطعم تريسيند ستوديو Trèsind Studio الهندي الذي يديره الشيف هيمانشو سايني، وأيضا لمطعم آخر في دبي هو “إف زي إن” الذي يديره الشيف بيورن فرانتزين، وفق ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس.

ولم يسبق لأي مطعم في الدولة الخليجية أن حصل على هذا التصنيف الأعلى من دليل ميشلان.

وقال مؤسس مطعم “تريسيند ستوديو” بوبندر ناث لوكالة فرانس برس “أدركت اليوم (…) أهمية الحصول على ثلاث نجوم باعتباري المطعم الهندي الوحيد” الذي يُمنح هذا التصنيف.

وأبدى كبير الطهاة في المطعم هيمامشو سايني (38 عاما) “فخره” بالتصنيف، معربا عن أمله في أن “يحفز ذلك الطهاة الشباب على التقدم”.

وأضاف “إنها لحظة عظيمة للمطبخ الهندي”.

وتستضيف الإمارة الخليجية الغنية التي يشكل الوافدون 90% من سكانها، نحو 3,5 ملايين هندي.

وأشاد المدير الدولي لمؤسسة “ميشلان” غويندال بولنيك بإبداع الشيف سايني الذي وصفه بأنه “رائد” مهّد الطريق “للكثير من المواهب الأخرى للانضمام إلى القطاع في الهند”.

ويعلن المطعم على موقعه الإلكتروني عن طموحه في تحدي الأفكار المسبقة حول المطبخ الهندي “عبر تقديم نكهات جديدة ومألوفة في آن واحد من خلال منظور إبداعي”.

ويصف موقع “دليل ميشلان” للمطاعم في دبي بنسخته العربية مطعم “تريسند ستوديو” بأنه “تحفة فريدة تجمع بين الأصالة والإثارة والدقة، حيث تأخذكم في رحلة عبر النكهات المتنوعة التي تعكس كل زوايا القطر الهندي”.

وكان المطعم الذي يتسع لـ20 مقعدا ويتميز بمطبخه المفتوح المطل على جزيرة النخلة الاصطناعية الفاخرة، حصل سابقا على نجمتين في دليل ميشلان.

وأكد المدير الدولي لدليل ميشلان، وهو منشور غير متوافر في الهند، أن عددا متزايدا من الطهاة الهنود يحصلون على جوائز في مختلف أنحاء العالم، لكن “لم يصل أي منهم إلى هذا المستوى” من التميز.

وأشاد بولنيك أيضا بالأداء “اللافت” لمطعم “اف زي ان” للشيف بيورن فرانتزن، والذي افتُتح قبل شهر واحد فقط في المدينة، أيضا في جزيرة النخلة.

وتسعى الإمارة الخليجية التي تضم أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى واستقطبت ما يزيد عن 18,7 مليون سائح العام الماضي، إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية محببة للذواقة حول العالم.

وكانت دبي أول مدينة في الشرق الأوسط تنضم إلى مجموعة الدليل الفرنسي في عام 2022، وتلتها في وقت لاحق إمارة أبوظبي المجاورة.

ومذاك، ارتفع عدد المطاعم المدرجة في القائمة من 69 إلى 119 مطعما.

وتتضمن قائمة عام 2025 أيضا ثلاثة مطاعم حاصلة على نجمتين و14 مطعما حاصلا على نجمة واحدة.

ساع/جك/الح