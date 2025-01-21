رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقدم استقالته بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر

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القدس (رويترز) – قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الثلاثاء إنه سيستقيل من منصبه في السادس من مارس آذار المقبل تحملا للمسؤولية عن الخلل الأمني ​​الجسيم الذي حدث في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما قاد مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما عبر الحدود على إسرائيل انطلاقا من غزة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستقيل هاليفي من منصبه. وقال رئيس الأركان في رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إنه سيستكمل التحقيقات التي يجريها الجيش في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول وسيعمل على تعزيز جاهزية القوات لمواجهة التحديات الأمنية.

وكتب يقول “سأنقل قيادة قوات جيش الدفاع الإسرائيلية بأداء فائق الجودة وشامل إلى من سيتولى المنصب بعدي”.