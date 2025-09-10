رئيس الإمارات يصل إلى الدوحة

reuters_tickers

1دقيقة

الدوحة (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصل إلى قطر يوم الأربعاء لإظهار التضامن مع قطر، وذلك بعد يوم من شن إسرائيل غارة جوية استهدفت مسؤولين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة.

وقال مسؤول مطلع لرويترز إنه من المتوقع أن يزور ولي العهد الأردني الأمير الحسين قطر يوم الأربعاء، بينما من المتوقع أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة يوم الخميس.

وأضاف المسؤول أن هذه الزيارات، التي لم تكن مخططة مسبقا، تأتي تضامنا مع قطر في أعقاب الضربات الإسرائيلية.

(تغطية صحفية آندرو مايلز من الدوحة وأحمد الإمام من دبي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)