رئيس المجلس الأوروبي: قرار واشنطن رفع عقوبات عن النفط الروسي “مقلق”

afp_tickers

2دقائق

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الجمعة أن قرار الولايات المتحدة “الأحادي” برفع عقوبات مفروضة على صادرات النفط الروسية “مقلق جدا نظرا لتأثيره على الأمن الأوروبي”.

وكتب كوستا الذي يرأس المجلس الممثّل لدول التكتل الـ27 على “إكس” أن “زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا أمر حاسم لدفعها للقبول بالتفاوض بشكل جديّ من أجل سلام عادل ومستدام”.

وأضاف أن “تخفيف العقوبات يزيد موارد روسيا لشن حربها العدوانية على أوكرانيا”.

في الأثناء، حذّر مصدر دبلوماسي أوكراني الجمعة من أن تخفيف العقوبات الأميركية سيمكّن موسكو من إطالة أمد غزوها الذي بات في عامه الخامس.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن “هذا القرار لم يساعد بكل تأكيد في استقرار السوق، لكنه سيساعد روسيا على شن حرب لمدة أطول. ويأتي ذلك بينما تساعد روسيا النظام الإيراني على زعزعة استقرار الشرق الأوسط”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة سمحت ببيع النفط الروسي الموجود في البحر موقتا، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي أشعلت حربا في الشرق الأوسط منذ 28 شباط/فبراير.

اوب/لين/كام