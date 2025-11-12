رئيس الوزراء الكندي يزور الإمارات ويحضر قمة العشرين في جنوب أفريقيا

تورونتو 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأربعاء إنه سيزور الإمارات وإنه سيشارك أيضا في قمة دول مجموعة العشرين المقررة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف المكتب في بيان أن كارني سيلتقي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي لمناقشة الشراكة بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة والزراعة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي.

وجاء في البيان أيضا أن “رئيس الوزراء سيلتقي مع القادة (في قمة مجموعة العشرين) من رجال الأعمال والحكومة، وسيؤكد على فرص زيادة الاستثمار والتجارة مع كندا”.

