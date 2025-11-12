The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس الوزراء الكندي يزور الإمارات ويحضر قمة العشرين في جنوب أفريقيا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تورونتو 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأربعاء إنه سيزور الإمارات وإنه سيشارك أيضا في قمة دول مجموعة العشرين المقررة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف المكتب في بيان أن كارني سيلتقي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي لمناقشة الشراكة بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة والزراعة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي.

وجاء في البيان أيضا أن “رئيس الوزراء سيلتقي مع القادة (في قمة مجموعة العشرين) من رجال الأعمال والحكومة، وسيؤكد على فرص زيادة الاستثمار والتجارة مع كندا”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية