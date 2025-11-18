رئيس جنوب السودان يعيد تعيين نائب سابق له في نفس المنصب بعد إقالة آخر

reuters_tickers

2دقائق

جوبا 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -ذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس جنوب السودان سلفا كير أعاد تعيين نائبه السابق جيمس واني إيقا في نفس منصبه، بعد إقالة حليف قوي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه خليفة محتمل.

وتتفاقم المخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية مع تزايد الغموض الذي يحيط بخلافة كير البالغ من العمر 74 عاما، والذي قام مرارا بإقالة عدد من كبار المسؤولين ثم إعادتهم إلى مناصبهم وأحيانا إقالتهم مرة أخرى.

ويرى محللون أن هذه التحركات تهدف إلى استرضاء أطراف متباينة وتجاوز لحظات سياسية مضطربة.

وسبق أن شغل إيقا، وهو رئيس سابق لمجلس النواب، منصب نائب الرئيس كير منذ عام 2013 وحتى إقالته في فبراير شباط.

وفجأة، جرت الأسبوع الماضي إقالة بنيامين بول ميل الحليف المقرب من كير والذي شغل المنصب لنحو تسعة أشهر، إلى جانب حاكم البنك المركزي ومسؤولين آخرين.

وأقال كير أيضا عددا من المسؤولين الآخرين وأعاد تعيينهم في مرسوم صدر أمس الاثنين وبثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في جنوب السودان.

وكان من بينهم مايكل مكوي، الذي عمل لفترة طويلة وزيرا للإعلام وتم نقله لوزارة العدل، بينما عُين مابيور قرنق دي مابيور نجل الأب المؤسس لجنوب السودان جون قرنق وزيرا للبيئة والغابات.

ويوجد في جنوب السودان خمسة نواب للرئيس بموجب شروط اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية في عام 2018. ومن بين أبرز من شغلوا المنصب ريك مشار المنافس الرئيسي لكير والذي كان نائبا أول للرئيس.

وتجري محاكمة مشار بتهمة الخيانة بعد أن تم وضعه قيد الإقامة الجبرية في مارس آذار.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير نهى زكريا)