رئيس وزراء الصين وولي عهد السعودية يبحثان في الرياض التعاون بين البلدين

reuters_tickers

2دقائق

بكين/دبي (رويترز) – قالت وكالة الأنباء السعودية إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا خلال اجتماع في الرياض يوم الأربعاء التعاون في عدة قطاعات منها الطاقة والاستثمار والتجارة.

وفي وقت سابق، حث لي كلا من بكين ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم بين أعضائه السعودية والإمارات، على تسريع مفاوضات التجارة الحرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن لي أدلى بهذه التصريحات في أثناء اجتماع بالرياض مع جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البديوي شدد خلال الاجتماع على أهمية المضي قدما واستكمال المحادثات التجارية في المستقبل القريب.

وتعثرت مفاوضات التجارة الحرة بسبب مخاوف السعودية من الواردات الصينية رخيصة الثمن. وقالت مصادر لرويترز في مايو أيار إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.

وأضافت المصادر أن السعودية تشعر بقلق من أن تضر النسخ الصينية الأقل ثمنا من منتجات تأمل أن تصنعها محليا ببرنامجها الصناعي.

وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم في عضويته أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، مفاوضات التجارة الحرة قبل نحو 20 عاما.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عن لي قوله إن الجانبين يجب أن يواصلا توسيع نطاق التجارة الثنائية وتعميق التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية الأساسية إلى المجالات الناشئة مثل الطاقة الجديدة والاقتصاد الأخضر.

وأضاف البيان أن لي قال إن السعودية مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الصين للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار البيان إلى أن لي وصل إلى أبو ظبي مساء الأربعاء حيث سيلتقي بنائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.