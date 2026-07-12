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رئيس وزراء العراق يزور واشنطن غدا

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بغداد 12 يوليو تموز (رويترز) – يزور رئيس الوزراء العراق علي الزيدي واشنطن غدا الاثنين في إطار مساع لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات في قطاعي النفط والغاز ضمن توجه أوسع لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

ويسعى العراق إلى تحقيق توازن في علاقاته مع كل من الولايات المتحدة وإيران، في وقت يستمر فيه التصعيد العسكري بين الخصمين.

وقال حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الأحد في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء العراقية “من ضمن مذكرات التفاهم التي ستوقع بين العراق والولايات المتحدة في مجالات النفط والغاز وإدخال الشركات الأميركية المتخصصة التي سترفع مستوى الطاقة الإنتاجية”.

ونقلت الوكالة عن العبودي قوله إن الاتفاقيات المزمع توقيعها في قطاعي النفط والغاز ستتضمن أيضا العمل على إيجاد منافذ تصدير بديلة، بما يقلل من تعرض العراق لاضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

وتراجعت إيرادات العراق النفطية، شأنه شأن بقية المنتجين الخليجيين، نتيجة الإغلاق الفعلي لهذا الممر البحري الحيوي خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف العبودي أن تعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية سيكون أيضا من الملفات التي ستبحث خلال المحادثات في واشنطن، مؤكدا أنه “من ضمن الزيارة سيكون ملف تسليح القوات الأمنية وتطوير قواتنا البطلة”.

(تغطية صحفية مؤيد حميد كناني – إعداد محمود رضا مراد وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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