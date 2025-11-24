رئيس وزراء اليونان السابق أليكسيس تسيبراس يكشف تفاصيل أزمة الديون في مذكراته

أصدر رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس مذكراته المنتظرة الاثنين بعد عشر سنوات على إدارته أزمة الديون التي شهدتها بلاده، في ظل تقارير تتحدث عن سعيه للعودة إلى الساحة السياسية.

وأُجبر رئيس الوزراء السابق الذي كان شيوعيا في شبابه ووصل إلى السلطة عام 2015 على أساس وعوده رفض التقشف، على التفاوض في نهاية المطاف على خطة إنقاذ بمليارات اليورو مع دائني اليونان: الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

والآن، قال تسيبراس (51 عاما) إنه يشعر بأنه “ملتزم.. برواية الأحداث كما اختبرتها للإلمام بالظروف والنزاعات والمعضلات والثمن”.

وأفاد في بيان في وقت سابق هذا الشهر “حان الوقت لإسماع صوتي”.

وتحمل المذكرات الواقعة في 730 صفحة اسم “إيثاكي”، وهي جزيرة واقعة في البحر الأيوني حيث أعلن تسيبراس عام 2018 بشكل قاطع خروج اليونان من أزمتها الاقتصادية التي استمرت عقدا.

ويصب الجزء الأكبر من غضبه في الأزمة المالية لليونان على رفاقه السابقين، بمن فيهم وزير المال حينذاك يانيس فاروفاكيس.

يتطرق كذلك إلى مفاوضاته الصعبة مع قادة العالم بمن فيهم باراك أوباما وأنغيلا ميركل وفلاديمير بوتين.

ويستذكر كيف شعرت ميركل بالصدمة لقراره إجراء استفتاء على حزمة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للإنقاذ.

وعرض أوباما تقديم توجيهات خلف الكواليس لكن بوتين رفض صراحة عرضا لشراء سندات حكومية يونانية، قائلا إنه يفضل التبرّع بالأموال لدار للأيتام.

يشدد تسيبراس على أن الاستفتاء الذي صوّت اليونانيون خلاله بغالبية ساحقة لصالح رفض خفض الإنفاق أكثر، كان “سلاحا” لتجنّب “إهانة” وطنية.

لكن تسيبراس وقّع على الخطة عام 2023 بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها أمام حزب “الديموقراطية الجديدة” المحافظ بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء الحالي.

وشهد “حزب سيريزا” انقسامات متكررة بعد مغادرة تسيبراس وبات يحل في المرتبة السادسة في الاستطلاعات حاليا.

وأسس تسيبراس العام الماضي معهدا سياسيا ويُعتقد على نطاق واسع بأنه يخطط لتأسيس حركة سياسية أو حزب جديد تشير الاستطلاعات إلى أنه قد يحظى بتأييد حوالى 20 في المئة من الناخبين.

