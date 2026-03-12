رئيس وزراء باكستان يبحث التطورات الإقليمية مع ولي العهد السعودي

reuters_tickers

1دقيقة

12 مارس آذَار (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شاهباز شريف إن شريف التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، حيث ناقش الزعيمان التطورات الإقليمية.

ويأتي اللقاء في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات التي تشمل إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

ونشر مشرف زيدي، المتحدث باسم شريف، بيانا صحفيا جاء فيه “عبر رئيس الوزراء عن تضامن باكستان الكامل ودعمها للمملكة العربية السعودية في هذه الظروف الصعبة”، مضيفا أن رئيس الوزراء وولي العهد تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول التطورات الإقليمية الأخيرة، واتفقا على العمل معا من أجل السلام والاستقرار.

كما أكد شريف لولي العهد أن باكستان ستظل دائما إلى جانب المملكة.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )