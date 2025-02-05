ردود فعل عالمية على تصريحات ترامب عن سيطرة أمريكا على غزة

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(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى.

فيما يلي بعض ردود الفعل العالمية على تصريحات ترامب:

* القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري:

“تصريحات ترامب حول رغبته بالسيطرة على غزة سخيفة وعبثية، وأي أفكار من هذا النوع كفيلة بإشعال المنطقة”.

وقال “نرفض تصريحات ترامب التي قال فيها ‘لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته‘، ونعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة.

“شعبنا في غزة لن يسمح بتمرير مخططات ترامب والمطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعبنا لا طرده من أرضه”.

* وزارة الخارجية السعودية:

“تؤكد وزارة الخارجية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وقد أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال”.

* وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي:

أكد خلال اجتماع مع رئيس وزراء الفلسطيني “أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها”.

* الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية:

” الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة… الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض”.

* وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي:

قال إنه يجب ضمان أن يكون للفلسطينيين مستقبل في وطنهم.

وأضاف لامي في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى كييف “كنا دائما واضحين في اعتقادنا بأننا يجب أن نشهد وجود دولتين. يجب أن نرى الفلسطينيين يعيشون ويزدهرون في وطنهم في غزة والضفة الغربية”.

* المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية:

قال كريستوف لوموان في بيان “فرنسا تكرر معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في غزة، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويعد أيضا عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وعاملا رئيسيا لزعزعة استقرار شريكينا المقربين، مصر والأردن، والمنطقة بأسرها أيضا”.

وأضاف لوموان أن مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة بل في إطار دولة فلسطينية مستقبلية.

* وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس:

قال ألباريس للصحفيين “أريد أن أكون واضحا للغاية في هذا الشأن، غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة ويجب أن يبقوا فيها.

“غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا ويجب عليها التعايش بما يضمن ازدهار دولة إسرائيل وأمنها”.

* مسؤول إيراني كبير:

“إيران لا توافق على أي تهجير للفلسطينيين وقد عبرت عن ذلك عبر قنوات مختلفة”.

* وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس:

“شعب فلسطين وشعب إسرائيل لهما الحق في العيش في دولتين آمنتين جنبا إلى جنب، وهذا هو الذي يجب أن ينصب عليه التركيز. وأي فكرة لتهجير سكان غزة إلى أي مكان آخر تتناقض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

* المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف:

روسيا تعتقد أن التسوية على أساس حل الدولتين هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

* الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا:

قال إن مقترح ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة والسيطرة على القطاع الذي مزقته الحرب “ليس منطقيا”.

وأضاف خلال مقابلة مع محطات إذاعة محلية “أين يعيش الفلسطينيون؟ هذا أمر لا يمكن لأي إنسان أن يفهمه… الفلسطينيون هم الذين يتعين عليهم الاهتمام بغزة”.

* وزارة الخارجية الصينية:

“تأمل الصين أن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار وإدارة القطاع بعد انتهاء الصراع فرصة لإعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لمسارها الصحيح استنادا إلى حل الدولتين”.

* وزير الخارجية التركي هاكان فيدان:

قال فيدان “تصريحات ترامب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة غير مقبولة”.

وأضاف أن أي خطط تترك الفلسطينيين “خارج المعادلة” ستؤدي إلى تأجيج الصراع.

* أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ:

“القيادة الفلسطينية تؤكد على موقفها الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام.

“وتؤكد رفضها لكل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه. هنا ولدنا، وهنا عشنا، وهنا سنبقى، ونثمن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت”.

* حركة الجهاد الإسلامي:

“مواقف ترامب ومخططاته لتوسيع مساحة الاحتلال الصهيوني على حساب شعوب أمتنا، وتهجير أهالي غزة، وإنهاء وكالة الأونروا، ودعم الحصار والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة وغزة، هي تصعيد خطير يهدد الأمن القومي العربي والإقليمي، خاصة في مصر والأردن، اللتين تريد الإدارة الأمريكية أن تضعهما في مواجهة الشعب الفلسطيني وحقوقه”.

* رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي:

“موقف أستراليا صباح اليوم هو نفسه مثلما كان العام الماضي. تدعم الحكومة الأسترالية حل الدولتين”.

* عضو مجلس النواب الديمقراطية الفلسطينية-الأمريكية رشيدة طليب:

“الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان. لا يستطيع هذا الرئيس إلا أن يبث هذا الهراء المتعصب بسبب الدعم الحزبي في الكونجرس لتمويل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. لقد حان الوقت لرفاقي أن يُرفعوا أصواتهم لدعم حل الدولتين”.

* مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية:

“غزة ملك للشعب الفلسطيني، وليس للولايات المتحدة، ودعوة الرئيس ترامب لطرد الفلسطينيين من أرضهم هي دعوة غير مقبولة على الإطلاق.

“إذا ما طُرد الشعب الفلسطيني قسرا من غزة، فإن هذه الجريمة ضد الإنسانية من شأنها أن تشعل صراعا واسع النطاق، وتدق المسمار الأخير في نعش القانون الدولي، وتدمر ما تبقى من صورة أمتنا ومكانتها الدولية”.

* بول أوبراين، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة:

“إبعاد جميع الفلسطينيين عن غزة يعادل تدميرهم كشعب. غزة هي موطنهم. والموت والدمار الذي حل بغزة نتيجة لقيام حكومة إسرائيل بقتل المدنيين بالآلاف، وغالبا بالقنابل الأمريكية”.

* السناتور الأمريكي الديمقراطي كريس ميرفي:

قال في منشور على إكس “لقد فقد عقله تماما. سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وحرب في الشرق الأوسط لعقود. إنها مثل مزحة رديئة”.