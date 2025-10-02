ردود فعل على اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي المتجه لغزة

(رويترز) – قال منظمو أسطول الصمود يوم الخميس إن القوات الإسرائيلية اعترضت سبيل عدة قوارب تقل نشطاء أجانب وتحمل مساعدات متجهة إلى قطاع غزة.

فيما يلي بعض ردود الفعل من حول العالم:

* منظمو الأسطول في بيان:

“قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشكل غير قانوني باعتراض واعتلاء عدة سفن في المياه الدولية”.

* وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس:

“ركاب حماس-الصمود على متن يخوتهم، ويشقون طريقهم بأمان وسلام إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا. الركاب بخير وبصحة جيدة”.

* وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان:

عبرت الوزارة عن “إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي” واعتبرته “انتهاكا أخلاقيا وقانونيا للقانون الدولي والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار، وغيرها من المبادئ الإنسانية، وحقوق الإنسان”. وأكدت على أن إسرائيل “لا سلطة ولا سيادة لها على المياه الإقليمية الفلسطينية الممتدة من قطاع غزة وعلى المياه الدولية”.

* حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس):

عبرت حركة حماس في بيان عن دعمها لنشطاء الأسطول ووصفت الاعتراض بأنه “اعتداء يضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال”.

وأضافت الحركة في البيان “نؤكد أن اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود عمل إجرامي يجب أن يدان من جميع أحرار العالم”.

وذكر بيان حماس “نحيي شجاعة النشطاء الأحرار وإصرارهم على كسر الحصار عن شعبنا، وندعو أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة، للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فورا”.

* حملة (مسيرة إلى غزة-اليونان) المشاركة في الأسطول:

“أعمال القرصنة المتكررة هذه تنتهك القانون الدولي وقانون البحار… وتقع على عاتق الحكومة اليونانية مسؤولية ضمان سلامة الأطقم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرجال والنساء اليونانيين المشاركين”.

* متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان:

“نتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتوضيح أننا نتوقع أن يتم حل الوضع بشكل آمن، بما يتماشى مع القانون الدولي ومع الاحترام الواجب لحقوق جميع من هم على متن القوارب.

“يجب تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية على الأرض لإيصالها بأمان إلى غزة. تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية حل الأزمة الإنسانية الفظيعة في غزة. وهذا يعني الرفع الفوري وغير المشروط للقيود المفروضة على المساعدات حتى تتمكن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من إيصال الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها”.

* سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا في بيان:

قال رامابوسا يوم الخميس “اعتراض (الأسطول) في المياه الدولية قبالة سواحل غزة يفاقم انتهاك إسرائيل المستمر للقانون الدولي وإلحاق المعاناة، بما في ذلك المجاعة، بالشعب الفلسطيني”.

وأضاف البيان أن هذا الفعل “جريمة خطيرة أخرى من إسرائيل بحق التضامن والمشاعر العالمية الهادفة إلى تخفيف المعاناة في غزة وإحلال السلام في المنطقة”.

وتابع البيان “تدعو جنوب أفريقيا إسرائيل إلى ضمان وصول الشحنة الضرورية لإنقاذ الأرواح التي ينقلها هذا الأسطول إلى سكان غزة، لأن الأسطول يمثل التضامن مع غزة، وليس المواجهة مع إسرائيل”.

* جوستابو بيترو رئيس كولومبيا على إكس:

“إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فهناك جريمة دولية جديدة ارتكبها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.

* أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا:

“بعرقلة مهمة إنسانية، أظهرت إسرائيل ازدراء مطلقا ليس فقط لحقوق الشعب الفلسطيني بل أيضا لضمير العالم. الأسطول يجسد التضامن والتعاطف والأمل في إغاثة أولئك الذين يرزحون تحت الحصار”.

* وزارة الخارجية التركية في بيان:

“الهجوم الذي شنته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي، الذي أبحر لإيصال مساعدات إنسانية إلى سكان غزة، يمثل عملا إرهابيا ينتهك القانون الدولي انتهاكا صارخا ويعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر”.

وأضاف البيان “هذا الاعتداء، الذي استهدف مدنيين يتصرفون بطريقة سلمية دون اللجوء إلى العنف، يظهر أن السياسات الفاشية والعسكرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو التي تمارس إبادة جماعية، والتي حكمت على غزة بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تمتد إلى كل من يقاوم القمع الإسرائيلي”.

وتابع البيان قائلا “سنتخذ الإجراءات القانونية… لمحاسبة مرتكبي هذا الهجوم. ندعو الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية لرفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وضمان حرية الملاحة”.

* وزارة خارجية أستراليا في بيان لرويترز:

قالت أستراليا اليوم الخميس إنها على علم بتقارير عن “اعتقالات” نفذتها القوات الإسرائيلية على متن أسطول الصمود العالمي وإنها على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة القنصلية لمواطنيها الذين كانوا على متنه.

وقالت الوزارة في بيان لرويترز “تدعو أستراليا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وضمان سلامة ومعاملة الأشخاص المشاركين معاملة إنسانية”.

* متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية:

“نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية ودعوناها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتصرف بشكل متناسب مع الموقف. دعوْنا أيضا إلى ضمان حماية كل من هم على متن القوارب وعلى حد علمنا هذا هو ما حدث بالفعل”. وذكر المتحدث أن السفارة الألمانية في إسرائيل تحاول التواصل مع الألمان المشاركين في الأسطول.

(إعداد مروة غريب ومروة سلام وسلمى نجم وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية)