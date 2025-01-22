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روبيو يتحدث مع نتنياهو بشأن إيران والرهائن

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء للتأكيد على دعم واشنطن لحليفتها، كما تناولا ملفي إيران والرهائن الإسرائيليين في غزة.

هذه هي مكالمة روبيو الأولى مع الجانب الإسرائيلي منذ تولي الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منصبه يوم الاثنين. وترامب وسلفه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن من داعمي إسرائيل خلال حربها في غزة ولبنان.

وشدد روبيو في بيان على أن “الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل أولوية قصوى لترامب”.

وقالت الوزارة إن روبيو قال لنتنياهو إن واشنطن ستواصل العمل “بلا كلل” للمساعدة في تحرير الرهائن المتبقين في غزة.

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