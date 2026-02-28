روسيا: ترامب وإسرائيل يدفعان الشرق الأوسط إلى الهاوية بعد الهجوم على إيران

موسكو 28 فبراير شباط (رويترز) – انتقدت روسيا اليوم السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل بسبب شنهما هجوما خطيرا و”غير مسؤول” على إيران، والذي وصفته موسكو بأنه يدفع الشرق الأوسط برمته إلى “الهاوية”.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران استهدفت قيادتها، مما أدى إلى إشعال فتيل صراع جديد في الشرق الأوسط قال ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا لواشنطن ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “دخلت واشنطن وتل أبيب مجددا في مغامرة خطيرة تقرب المنطقة بسرعة من كارثة إنسانية واقتصادية، وربما إشعاعية”.

وأضافت “بإغراق الشرق الأوسط في دوامة تصعيد لا يمكن السيطرة عليها، فإنهم في الواقع يشجعون دول العالم، لا سيما في المنطقة، على امتلاك مزيد من الوسائل الخطيرة لمواجهة التهديدات الناشئة”.

وانتقد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ترامب اليوم بسبب الهجوم على إيران، مشككا في قدرة الولايات المتحدة على الصمود بالنظر إلى تاريخها القصير نسبيا مقارنة بتاريخ الحضارة الفارسية.

وقال ميدفيديف، الذي شغل من قبل منصب الرئيس الروسي “أظهر صانع السلام وجهه الحقيقي مرة أخرى. المحادثات مع إيران لم تكن سوى غطاء. لم يشك أحد في ذلك”.

وأضاف “السؤال هو أي طرف سيمتلك الصبر لأطول فترة انتظارا للنهاية المخزية لعدوه. فالولايات المتحدة عمرها 249 عاما فقط، في حين تأسست الإمبراطورية الفارسية منذ أكثر من 2500 عام. سنرى ما الذي سيحدث بعد 100 عام أو نحو ذلك”.

