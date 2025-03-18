روسيا تعبر عن أسفها وقلقها إزاء الضربات الإسرائيلية على غزة

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موسكو (رويترز) – عبرت روسيا اليوم الثلاثاء عن “بالغ أسفها” إزاء أحدث الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ونددت بأي أعمال تسفر عن مقتل مدنيين.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية مقتل أكثر من 400 شخص فيما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه “هجوم استباقي” ضد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين ما زالوا يحتجزون 59 من الرهائن الإسرائيليين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “علمت موسكو ببالغ الأسف بتجديد إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة”، وحثت الجانبين على العودة إلى المفاوضات.

وأضافت “أثبتت التجربة استحالة حل مسألة تحرير الرهائن بالقوة. تندد روسيا بشدة بأي أعمال تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المجتمعية”.

كما عبر الكرملين عن قلقه من “دوامة تصعيد أخرى”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “بالطبع من المثير للقلق للغاية التقارير التي تتحدث عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف السكان المدنيين”.

وأضاف “نراقب الوضع عن كثب، وننتظر بالطبع عودته إلى مسار سلمي”.