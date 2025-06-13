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روسيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل

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موسكو (رويترز) – حثت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة المواطنين الروس على الامتناع عن السفر إلى إيران أو إسرائيل وطلبت من “الموجودين في منطقة النزاع” الابتعاد عن الأهداف العسكرية والأماكن العامة المزدحمة.

وشنت إسرائيل وابلا من الهجمات على أنحاء إيران يوم الجمعة، وقالت إنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ وقتلت مجموعة كبيرة من القادة العسكريين في عملية قد تكون طويلة الأمد لمنع طهران من تصنيع سلاح نووي.

وقالت روسيا في وقت سابق من يوم الجمعة إن الضربات الإسرائيلية غير مبررة وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة، واتهمت إسرائيل بتدمير الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لتهدئة مخاوف الغرب إزاء برنامج طهران النووي.

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