زعماء دول يتلقون دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام لغزة

6دقائق

واشنطن 17 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال دبلوماسيون إن زعماء عدة دول تلقوا اليوم السبت رسالة تدعوهم للانضمام إلى ما يُسمى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة وسيهدف في بدايته إلى إنهاء الصراع في غزة ثم التوسع لحل صراعات في أماكن أخرى.

وأعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أسماء بعض أعضاء هذا المجلس الذي سيستمر بعد دوره المتمثل في الإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة الذي يشهد وقف إطلاق نار هشا دخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وجاريد كوشنر صهر ترامب. وتشير خطة ترامب التي كشف عنها البيت الأبيض في أكتوبر تشرين الأول إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

* ترامب وسيط السلام عالميا

قال ترامب لرويترز في مقابلة أجريت معه قبل أيام “في رأيي، سيبدأ الأمر بغزة ثم سنتعامل مع الصراعات عند نشوبها”.

وسبق أن قال كثير من خبراء حقوق الإنسان والمعنيين بالدفاع عنها إن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة منطقة ليست أمريكية أشبه بالصور الاستعمارية، في حين تم توجيه انتقادات العام الماضي لمشاركة بلير بسبب دوره في حرب العراق وتاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق الأوسط.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إن من المقرر إعلان مزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن البيت الأبيض أيضا “مجلسا تنفيذيا لغزة” مؤلفا من 11 عضوا يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاج ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي والملياردير الإسرائيلي القبرصي ياكير جاباي، إلى جانب بعض أعضاء المجلس التنفيذي.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إعلان هذا المجلس لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياساتها، وذلك في إشارة محتملة إلى وجود فيدان في المجلس، إذ تعارض إسرائيل مشاركة تركيا. ولم ترد الحكومة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

* فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا بين دول مدعوة

تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة، إذ أفادت تقارير بمقتل أكثر من 450 فلسطينيا، بينهم أكثر من 100 طفل، وثلاثة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة في أكتوبر تشرين الأول.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ أواخر 2023 في مقتل عشرات الآلاف وأزمة جوع ونزوح سكان غزة بالكامل. ويقول كثير من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذا الهجوم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وتقول إسرائيل إن تحركها دفاع عن النفس بعد أن قتل مسلحون بقيادة حماس 1200 شخص واحتجزوا نحو 250 رهينة في هجوم شنوه في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت أربعة مصادر اليوم إن زعماء فرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا من المدعوين للانضمام إلى مجلس السلام.

وأكد مكتبا الرئيسين المصري والتركي دعوتهما. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دُعيت لتمثيل الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدران دبلوماسيان إن رسالة الدعوة تضمنت “ميثاقا”.

وذكر أحد الدبلوماسيين المطلعين على الرسالة “إنها ‘الأمم المتحدة الخاصة بترامب‘ وتتجاهل أساسيات ميثاق الأمم المتحدة”، مضيفا أن الرسالة وصفت المجلس بأنه “نهج جديد وجريء لحل الصراعات العالمية”.

وقال البيت الأبيض إن المجلس يضم أيضا الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي وروبرت جابرييل مستشار ترامب، مضيفا أن نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، سيضطلع بدور الممثل السامي لغزة.

وأعلن البيت الأبيض تعيين الميجر جنرال جاسبر جيفيرز القائد السابق للعمليات الخاصة الأمريكية قائدا لقوة الاستقرار الدولية. وكان قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحد في منتصف نوفمبر تشرين الثاني قد أجاز للمجلس والدول المتعاونة معه تشكيل هذه القوة في غزة.

(إعداد محمود سلامة ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)