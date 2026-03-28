زيلينسكي يتفق على تعاون دفاعي مع الإمارات وقطر في زيارة للخليج

كييف/القاهرة 28 مارس آذار (رويترز) – اتفقت أوكرانيا اليوم السبت على التعاون في المجال الدفاعي مع الإمارات وقطر خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى البلدين وسط التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان اليوم إن الدوحة وكييف وقعتا اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي تتضمن “تبادل الخبرات في مجال مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وقال زيلينسكي لصحفيين خلال إفادة صحفية عن بعد “نتحدث عن شراكة تمتد لعشرة أعوام. وقعنا بالفعل الاتفاقية مع السعودية، ووقعنا هذه المرة اتفاقية مماثلة مع قطر تمتد لعشر سنوات أيضا”.

وأضاف “سنوقع أيضا اتفاقية مماثلة مع الإمارات.. سيتم ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وزار زيلينسكي في وقت سابق الإمارات حيث اجتمع مع الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واتفق البلدان على التعاون في مجالي الأمن والدفاع.

وأسفرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن مقتل أكثر من ألفين وأحدثت هزة في الأسواق العالمية وأصبح مضيق هرمز في حكم المغلق.

* كييف تعرض التكنولوجيا والخبرة في المسيرات

عرضت أوكرانيا خبرتها في مجال الدفاع الجوي وتكنولوجيا الطائرات المسيرة على دول المنطقة.

ويأمل زيلينسكي في الحصول على دعم من دول الخليج في حرب أوكرانيا ضد روسيا التي دخلت عامها الخامس في ظل الضبابية التي تكتنف المساعدات العسكرية الغربية وسعي كييف الحثيث لتوفير سيولة لتغطية عجز ميزانيتها وتمويل إنتاج الأسلحة محليا.

وأرسلت أوكرانيا أكثر من 200 خبير عسكري وأمني لتقديم المشورة لدول في الشرق الأوسط بشأن كيفية التصدي لهجمات الطائرات المسيرة التي ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للطاقة في مناطق مختلفة من المنطقة.

وقال زيلينسكي إنه سعى خلال زياراته إلى بناء علاقات استراتيجية مع دول الخليج وجمع أموال للاستثمار في إنتاج الأسلحة بأوكرانيا.

وأضاف أن المحادثات ركزت على الاشتراك في إنتاج الأسلحة وتبادل الخبرات وتأمين إمدادات الطاقة والوقود لأوكرانيا.

واتفق زيلينسكي على تأمين واردات ديزل لأوكرانيا لمدة عام، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى. والديزل مهم للقوات المسلحة الأوكرانية والقطاع الزراعي في البلاد.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تحتاج إلى نحو 700 ألف لتر من الديزل شهريا، مضيفا أن الجيش لديه كامل الإمدادات التي يحتاجها.

وزار زيلينسكي السعودية يوم الخميس، حيث وقع البلدان أيضا اتفاقية للتعاون الدفاعي.

(تغطية صحفية أولينا هارماش وجيداء طه – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)