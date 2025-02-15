زيلينسكي يضغط على الأوروبيين للتحرّك في مواجهة ترامب وروسيا

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حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت حلفاءه الأوروبيين على التحرك ضد روسيا والعمل على تجنّب أن يبرم الأميركيون اتفاقا معها “من وراء ظهر” كييف.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن أمام حشد من المسؤولين السياسيين الدوليين “أرى حقا أن الوقت قد حان لإنشاء القوات المسلحة الأوروبية”.

وحذّر من أن “الزمن الذي كانت فيه أميركا تدعم أوروبا لمجرد أنها فعلت ذلك دائما، قد انتهى”.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول اتصال هاتفي هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من دون أن يتشاور مع الأوروبيين الذين دعموا كييف لمدة ثلاث سنوات إلى جانب الولايات المتحدة.

واتصل ترامب لاحقا بزيلينسكي، إلا أنه لم يسع إلى الاتفاق معه مسبقا بشأن استراتيجية للتفاوض.

وفي ظل التقارب، أعلنت روسيا مساء السبت أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو أكدا خلال “استعدادهما للعمل نحو معاودة حوار حكومي باحترام متبادل تماشيا مع اللهجة التي خطها الرئيسان” .

وأضافت أن الوزيرين “اتفقا على اتصالات منتظمة بما يشمل التحضير لقمة روسية أميركية على مستوى عال”، وأعربا عن “استعدادهما المتبادل للتعاون بشأن القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك التسوية بشأن أوكرانيا”.

في الأثناء، تجمع عدة مئات من المتظاهرين قرب الفندق الذي يعقد فيه مؤتمر الأمن في ميونيخ، معربين عن مخاوفهم من أن يبرم ترامب اتفاقا منفردا مع بوتين بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المتظاهرة الأوكرانية ناتاليا غجالوتشكا (40 عاما) إن “الولايات المتحدة تقدم نفسها كمعقل للديموقراطية، وقد ساعدت أوكرانيا كثيرا، ولكن في الآونة الأخيرة لا أعرف حتى بماذا تفكر”.

تثير المبادرة الأميركية قلق شركاء واشنطن. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء أوروبيين إلى اجتماع في باريس الاثنين، وفق ما أعلنت وارسو التي ستكون ممثلة في الاجتماع.

ولم يؤكد قصر الإليزيه عقد اجتماع الاثنين، مشيرا إلى “مناقشات جارية”.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أيضا حضوره اجتماعا في باريس، واعتبر أن الأوروبيين يجب أن يظهروا “فائدتهم” إذا كانوا يريدون ممارسة أي تأثير في ملف أوكرانيا.

– “ترامب لا يحب الأصدقاء الضعفاء” –

يرى قادة الاتحاد الأوروبي أن أمن القارة تقرره محادثات مستقبلية بشأن أوكرانيا تريد الإدارة الأميركية تسريعها، ولكنهم يواجهون صعوبة في إسماع أصواتهم.

ولفت زيلينسكي إلى أن ترامب خلال محادثتهما “لم يذكر مرة واحدة أن أميركا بحاجة إلى أوروبا على طاولة المفاوضات”.

وأكد أن “ترامب لا يحب الأصدقاء الضعفاء، فهو يحترم القوة”.

وألمح المبعوث الأميركي الخاص كيث كيلوغ الذي دعاه فولوديمير زيلينسكي لزيارة خط الجبهة، إلى أن الأوروبيين لن يشاركوا بشكل مباشر في المفاوضات، لكنهم سيكون لهم “صوت مسموع”.

وقال الرئيس الأوكراني للأوروبيين في مواجهة خطر التهميش “أحثكم على التحرك من أجل مصلحتكم”، ورأى أن “أميركا لن تقدّم ضمانات (أمنية) ما لم تكن ضمانات أوروبا قوية”.

تفاعل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مع هذه التصريحات عبر منصة إكس قائلا إن “أوروبا تحتاج بشكل عاجل إلى خطة عمل خاصة بها في ما يتعلق بأوكرانيا وأمننا، وإلا فإن لاعبين عالميين آخرين سيقرّرون مستقبلنا”.

وقال زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن “لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا. يجب أن يكون لأوروبا مقعد على الطاولة”.

وأكد أنه “إذا تم استبعادنا من المفاوضات حول مستقبلنا، فسنخسر جميعا”.

– المعادن الأوكرانية –

على صعيد متصل، أعلن الرئيس الأوكراني أنه رفض التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الأوكرانية، معتبرا أنه “لا يحمي” في صيغته الحالية بلاده وينبغي أن يتضمن “ضمانات أمنية”.

يسعى الأميركيون إلى إبرام اتفاق بشأن المعادن الأوكرانية من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة “باستعادة” جزء من المساعدات المقدمة إلى كييف.

ورأى زيلينسكي أن “بوتين لا يستطيع تقديم ضمانات أمنية حقيقية، ليس فقط لأنه كذاب ولكن لأنه في الحالة التي هي عليها روسيا حاليا، هناك حاجة إلى الحرب للحفاظ على السلطة”.

كذلك، حذّر من أن بوتين قد يسعى لاستخدام ترامب “أداة دعائية”.

وقال إن بوتين “سيحاول جعل الرئيس الأميركي يقف في الساحة الحمراء في التاسع من أيار/مايو (يوم الاحتفالات بالنصر الروسي على ألمانيا النازية) ليس كزعيم محترم، بل كأداة”.

لم يكشف الرئيس الأوكراني عن أي تفاصيل حول اجتماعه الأول في ميونيخ الجمعة مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.

ويطالب زيلينسكي واشنطن بـ”خطة” متفق عليها مع الأوروبيين قبل أي نقاش مع روسيا، معتبرا أن ما يحدث “ليس مضيعة للوقت” إلا أنه “ليس كافيا” و”علينا التحدث أكثر”.

من جهته، أعلن الجيش الروسي السبت سيطرته على بلدة صغيرة جديدة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتقدم قواته ضد قوات كييف الأقل عددا وتجهيزا.

بور/س ح-ح س/غ ر