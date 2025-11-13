زيلينسكي يفرض عقوبات على أحد المقربين منه على خلفية فضيحة الفساد

afp_tickers

5دقائق

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي يُعتبر أحد المقرّبين منه والمتهم بالضلوع في واحدة من أسوأ قضايا الفساد التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وبحسب مرسوم رئاسي نُشر الخميس، تشمل العقوبات المفروضة على مينديتش (46 عاما) ورجل أعمال آخر متورط في القضية، تجميد أصولهما ضمن الإجراءات التي تستهدف المتورطين في فضيحة الفساد الواسعة في قطاع الطاقة.

ويُتهم مينديتش بأنه العقل المدبّر لشبكة فساد واسعة أتاحت اختلاس نحو 100 مليون دولار كانت مخصصة لقطاع الطاقة الأوكراني.

ويُعد مينديتش شريكا في ملكية شركة الإنتاج التلفزيوني “كفارتال 95″، التي أسسها زيلينسكي عندما كان ممثلا كوميديا بارزا قبل دخوله المعترك السياسي وانتخابه رئيسا عام 2019.

وغادر مينديتش أوكرانيا قبيل تكشّف الفضيحة، ويُشتبه أيضا في أنه مارس نفوذا على قرارات مسؤولين حكوميين كبار، من بينهم وزير الدفاع السابق روستم أوميروف، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الأمن القومي.

وانفجرت الفضيحة في وقت تعاني فيه شبكة الكهرباء الأوكرانية من أضرار جسيمة جراء سلسلة ضربات روسية مكثفة تسببت في انقطاعات متكررة للتيار مع اقتراب فصل الشتاء.

وتُعدّ هذه الفضيحة إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي يواجهها زيلينسكي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

تُعرب أوساط في أوكرانيا عن قلقها إزاء رد فعل الحلفاء الأوروبيين على هذه الفضيحة، بما أنّ كييف تعتمد بشكل كبير على المساعدات الغربية في حربها.

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي تُعدّ بلاده المانح الأوروبي الرئيسي لكييف، زيلينسكي إلى مكافحة الفساد “بقوة”، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما الخميس.

من جانبه، لم يتطرق زيلينسكي إلى قضية الفساد عند تعليقه على محادثته مع السيد ميرتس عبر منصة اكس. واكتفى بالقول “أكدتُ لفريدريش أن أوكرانيا ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز ثقة شركائها”.

– “وفقد أعصابه” –

أكد مسؤول أوكراني رفيع يعمل من كثب مع زيلينسكي، لوكالة فرانس برس، أنّ الرئيس فوجئ بما كشفته التحقيقات.

وقال المسؤول “بالطبع، لا يعتبر ذلك أمرا عاديا، وفقد أعصابه عندما اكتشف ما كان يجري. إنه يدعم التحقيق بشكل كامل. والجميع في الحكومة سيساعدون في التحقيق”.

وأكد هذا المصدر أن “الرئيس اتخذ أقصى الإجراءات الممكنة في إطار صلاحياته” من خلال فرض عقوبات والمطالبة باستقالة وزيرين.

وأضاف المسؤول أن “زيلينسكي لم يتحدث مع مينديتش” منذ انكشاف الفضيحة.

وتساءل “ما الجدوى من النقاش؟ فليبحث عن مكان آخر. لقد تسبب في هذه المشكلة الكبيرة”.

ويُشتبه أيضا في أنّ تيمور مينديتش أثر على قرارات مسؤولين حكوميين بارزين، بينهم وزير الدفاع السابق رستم عمروف، الذي يشغل حاليا منصب أمين عام مجلس الأمن القومي، ونائب رئيس الوزراء أوليكسي تشيرنيشوف.

وأعلن وزيرا الطاقة والعدل الأوكرانيان، سفيتلانا غرينتشوك وهيرمان غالوشينكو، استقالتيهما الأربعاء بطلب من زيلينسكي، عقب كشف تفاصيل القضية.

– زيارة جنود –

يُتهم غالوشينكو بأنه تلقى “منافع شخصية” مقابل منحه مينديتش السيطرة على التدفقات المالية في قطاع الطاقة، في حين لا تواجه غرينتشوك اتهامات مباشرة بالفساد، لكنها تُعتبر من المقربين من غالوشينكو، وفقا لتقارير إعلامية أوكرانية.

يحمل تيمور مينديتش ورجل أعمال أوكراني آخر ورد اسمه في التحقيق وطالته العقوبات هو أوليكساندر تسوكرمان، جوازي سفر إسرائيليين، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الأوكراني الجمعة لتأكيد إقالة الوزيرين، بحسب نواب.

وأعلن زيلينسكي أيضا أنه زار الجنود الذين يقاتلون في منطقة زابوريجيا الجنوبية، التي استهدفتها هجوم روسي جديد، في وقت سابق من الخميس.

بور-انت-بوب/رك/ع ش