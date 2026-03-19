ستارمر يؤكد لأمير قطر تضامن بريطانيا بعد الهجمات الإيرانية

لندن 19 مارس آذَار (رويترز) – أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب قطر وحلفائها في الخليج، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما عقب الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للغاز في قطر.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ستارمر عقب الاجتماع “بدأ رئيس الوزراء بإدانة الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة القطرية خلال الليل”.

وقال المكتب في البيان “قال ستارمر إن مثل هذه الهجمات المتهورة على البنى التحتية الحيوية تُنذر بدفع المنطقة إلى مزيد من الأزمات وتفاقم الآثار الاقتصادية الوخيمة التي يشعر بها العالم، بما في ذلك بريطانيا”.

وأضاف “خلال مناقشة الدعم الدفاعي المستمر الذي تقدمه بريطانيا لشركائها في المنطقة، أكد رئيس الوزراء بوضوح أن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب قطر وجميع حلفائها في الخليج”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

