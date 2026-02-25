ستارمر يعرب عن قلقه بعد توقيف رجل دخل بأسلحته مسجدا في مانشستر

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء عن قلقه بعد توقيف رجل دخل وهو يحمل وفق مسؤولين أسلحة حادة أثناء الصلاة مسجدا في مانشستر التي شهدت في تشرين الأول/أكتوبر هجوما على كنيس يهودي أسفر عن مقتل شخصين.

وأفادت شرطة مانشستر في بيان بأن عناصرها هرعوا مساء الثلاثاء إلى مسجد في المدينة “بعد تلقي بلاغ بالهاتف عن أن رجلين يتصرّفان بشكل مريب ويحملان سلاحا”.

وأوقفت الشرطة في هذه القضية رجلا أربعينيا كان ما زال محتجزا الأربعاء، فيما تُلاحق الآخر.

وأوضحت الشرطة أن “أية تهديدات لم تُوجَّه، ولحسن الحظ لم يُصب أحد بأذى”.

وروى مسؤولون في المسجد أن الرجل الموقوف كان يحمل سكينا وفأسا ومطرقة.

وأعرب ستارمر على منصة إكس عن قلقه وأضاف “أعلم أن ذلك سيثير قلق السكان المسلمين ولا سيما خلال شهر رمضان”.

وقال ستارمر في البرلمان “لن نتراجع، وعلينا ألاّ نتراجع، في المعركة ضد الكراهية المعادية للمسلمين”.

وذكّر بأن الحكومة “رصدت ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني” (أكثر من 54 مليون دولار) “لتعزيز الأمن في المساجد والمدارس الإسلامية والمراكز المجتمعية”.

واعتبر مسجد مانشستر في بيان أن “تزايد الحوادث المعادية للإسلام يبعث على القلق الشديد”. وأضاف “من الملحّ تخصيص مزيد من الإمكانات لمواجهة هذا الخطر الحقيقي والمتنامي”.

في الثاني تشرين الأول/أكتوبر الفائت، استُهدف كنيس في مانشستر (شمال إنكلترا) في عيد الغفران (يوم كيبور).

وقُتل اثنان من المصلين اليهود في الهجوم وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة. واردت الشرطة المهاجم جهاد الشامي في مكان الهجوم، بعدما اندفع بسيارته باتجاه المصلين قبل أن يهاجم عددا منهم بأسلحة بيضاء.

