ستة قتلى في أوروبا واضطرابات في حركة النقل بسبب سوء الأحوال الجوية

تسبب تساقط ثلوج وتشكّل جليد بمقتل خمسة أشخاص على الأقلّ على الطرقات الفرنسية وشخص في ساراييفو كما أدى سوء الأحوال الجوية إلى اضطرابات كبيرة في دول أوروبية عديدة الثلاثاء، ويتوقع أن يزداد الوضع سوءا الأربعاء.

وأعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو الثلاثاء، أن شركات الطيران ستضطر إلى إلغاء بعض رحلاتها المقررة صباح الأربعاء في مطارات باريس.

وأوضح تابارو أن هذه الإلغاءات الناجمة عن عمليات إزالة الثلوج عن المدارج وإزالة الجليد عن الطائرات، ستؤثر على حوالى 40% من الرحلات المقررة بين الساعة 9,00 صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) و14,00 (13,00 بتوقيت غرينتش) في مطار شارل ديغول الرئيسي في فرنسا، و25% من الرحلات المقررة بين الساعة 6,00 صباحا (05,00 بتوقيت غرينتش) و13,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) في مطار أورلي، ثاني مطارات فرنسا.

ونصح الوزير بتجنب سلوك الطرقات في منطقة باريس الأربعاء نظرا لتوقع تساقط ثلوج بكثافة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) تنبيها لـ 38 مقاطعة في فرنسا تحسبا لتساقط الثلوج وتكوّن الجليد خلال جزء من الليل وطوال الأربعاء، بعدما أنذرت 26 مقاطعة فقط الثلاثاء.

والثلاثاء، قضى ثلاثة أشخاص في حادثين بسبب الجليد في جنوب غرب فرنسا، منهم اثنان في حادث تصادم حافلتين ومركبات عدة على طريق سريعة، بحسب ما أفادت السلطات المحلية التي أشارت إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح.

وقال كريستوف كانو (43 عاما) الذي كانت سيارته عالقة على هذه الطريق إنها “أشبه بحلبة تزحلق على الجليد”.

وأدى حادث وقع على طريق في جنوب غرب فرنسا إلى مصرع شخص ثالث يُرجَّح أنه سائق شاحنة دهسته سيارة بالخطأ بينما كان يحاول نجدة شاحنة أخرى تعرضت لحادث، بحسب ما أفادت البلدية.

وقضى سائق سقطت سيارته في نهر المارن في منطقة باريس ليلا، فيما لقي سائق شاحنة صغيرة حتفه الاثنين في تصادم مع شاحنة ثقيلة.

وهطلت ثلوج بلغت سماكتها 30 سنتيمترا خلال الليل في لاروشيل (غرب فرنسا)، وهو مشهد “لم يسبق له مثيل منذ أربعين عاما”، بحسب أنطوني (57 عاما).

وأعلنت وزارة النقل تعرض حركة النقل لاضطرابات كبيرة في مجالي السكك الحديد والطرق في غرب البلاد، وإغلاق العديد من المطارات في الغرب والشمال.

– أمطار غزيرة في البلقان –

وفي أماكن أخرى في أوروبا، وتحديداً في ساراييفو، هطلت ثلوج حتى نحو 40 سنتيمترا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتوفيت امرأة في مستشفى بعدما سقطت عليها شجرة تحت وطأة الثلوج الاثنين، بحسب ما أفادت الشرطة.

وفي منطقة مدينة موستار في جنوب البوسنة، تسببت أمطار غزيرة بفيضان أنهار عديدة.

وفي بلاغاي، قرب موستار، ارتفع منسوب نهر بونا إلى مستويات قياسية خلال ليلة واحدة بالغا 218 سنتيمترا، في سقف غير مسبوق منذ بدء تسجيل البيانات عام 1923، بحسب أرقام رسمية.

وقال سالكو غولوس، صاحب مطعم على ضفاف النهر غمرته المياه جزئيا، لوكالة فرانس برس “في يوم واحد فقط، ارتفع منسوب المياه مترا ونصف متر، كان بالإمكان رؤيته يرتفع بوضوح”.

وفي شرق البوسنة، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في منطقة زفورنيك بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر درينا.

وفي صربيا، انقطعت الكهرباء عن عشرات القرى إثر تساقط ثلوج كثيفة، بحسب شبكة “ار تي اس” العامة، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في بعض المناطق في غرب البلاد.

وشهدت ألبانيا تساقط أمطار غزيرة حيث تم إخلاء عشرات المنازل، وكذلك في كوسوفو ومونتينيغرو.

وفي بريطانيا، انخفضت الحرارة إلى 12,5 درجة تحت الصفر في مارهام في نورفولك شرقا ليلة أمس. وظلت أكثر من 300 مدرسة مغلقة في اسكتلندا الثلاثاء، بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.

– إزالة الجليد عن الطائرات –

لا تزال حركة النقل مضطربة في بعض المناطق وخصوصا حركة القطارات في اسكتلندا.

مع ذلك، يتحسن الوضع في المطارات مقارنة بالاثنين.

في المجر، طلب وزير البناء والنقل يانوش لازار من المواطنين عدم الخروج “إلا في حالات الضرورة القصوى”. وعطل تساقط الثلوج هناك حركة النقل، وأعلنت الحكومة إنشاء وحدة عمليات للتعامل مع الظروف الجوية القاسية.

وفي هولندا، عُلّقت مئات الرحلات الجوية الثلاثاء، كما أُلغيت رحلات قطارات وحافلات في كل أنحاء البلاد بسبب تساقط ثلوج بكثافة استثنائية.

وفي مطار سخيبول في أمستردام، أُلغيت 600 رحلة جوية، وأعلنت شركة الطيران اير فرانس- كاي الم ام أن المواد الكيميائية المستخدمة لإزالة الجليد عن الطائرات “أوشكت على النفاد”.

وفي منطقة أمستردام، لا تزال حركة خدمة السكك الحديد محدودة جدا.

