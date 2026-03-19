سفير إيران لدى الأمم المتحدة: الإمارات ملزمة بدفع تعويضات “لسماحها بشن ضربات من أراضيها”
دبي 19 مارس آذار (رويترز) – ذكر تقرير نشره موقع نورنيوز اليوم الخميس أن أمير سعيد إيرواني سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن طهران ستسعى للحصول على تعويضات من الإمارات “لسماحها للولايات المتحدة بشن ضربات على إيران من أراضيها”.
وأضاف إيرواني في الرسالة أن قرار الإمارات بالسماح باستخدام أراضيها لشن ضربات يمثل “عملا ينطوي على مخالفة دولية يترتب عليه مسؤولية على الدولة”.
وقالت طهران إن الإمارات عليها مسؤولية دولية لتقديم تعويضات عن كل الخسائر المادية والمعنوية التي وقعت بسبب ذلك.
