سفينة من أسطول الحرية محملة بمساعدات إنسانية تبحر إلى غزة من إيطاليا

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كاتانيا (إيطاليا) (رويترز) – قال تحالف أسطول الحرية، وهو منظمة دولية غير ربحية، إن إحدى سفنه غادرت ميناء كاتانيا الإيطالي يوم الأحد متجهة إلى قطاع غزة لإيصال مساعدات إنسانية بعد فشل محاولة سابقة بسبب هجوم بطائرتين مسيرتين على سفينة أخرى في البحر المتوسط.

وأبحر متطوعون منهم جريتا تونبرج ناشطة مكافحة تغير المناخ والممثل الأيرلندي ليام كانينجهام على متن السفينة (مادلين) التي تحمل ما تصفها المنظمة بأنها “كميات محدودة لكن رمزية” من إمدادات الإغاثة.

وتعرضت سفينة أخرى تابعة للمنظمة تدعى (كونشياس-الضمير العالمي) لهجوم بطائرتين مسيرتين قرب المياه الإقليمية لمالطا في أوائل مايو أيار. وحمّلت المنظمة إسرائيل مسؤولية هذا الهجوم. ولم ترد إسرائيل على طلبات للحصول على تعليق.

وقالت تونبرج للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل المغادرة “نحن نفعل هذا لأنه مهما كانت الصعوبات التي تواجهنا، يتعين علينا الاستمرار في المحاولة لأن اللحظة التي نتوقف فيها عن المحاولة هي اللحظة التي نفقد فيها إنسانيتنا”.

وأضافت “مهما كانت خطورة هذه المهمة، فإنها لا تقارن بخطورة صمت العالم أجمع في وجه الإبادة الجماعية للأرواح”.

وقال تحالف أسطول الحرية إن الرحلة “ليست عملا خيريا، بل هي تحرك مباشر وسلمي لتحدي الحصار الإسرائيلي غير القانوني وجرائم الحرب المتصاعدة”.

وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن الوضع في قطاع غزة وصل لأسوأ مستوى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل 19 شهرا، على الرغم من استئناف المساعدات بكميات محدودة.

وأنهت إسرائيل، تحت ضغط عالمي متزايد، حصارا دام 11 أسبوعا على القطاع، مما سمح باستئناف عمليات محدودة تقودها الأمم المتحدة.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات يوم الاثنين، لكن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية رفضت العمل معها قائلة إنها ليست محايدة وتنتهج أسلوب توزيع يجبر الفلسطينيين على النزوح.