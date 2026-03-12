The Swiss voice in the world since 1935
سقوط مسيّرتين في وسط دبي من دون تسجيل إصابات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أفاد مراسل فرانس برس الخميس بأنه شاهد حطام مسيّرة سقطت على مقربة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، فيما شاهدت مراسلة فرانس برس دخانا فوق منطقة البدع السكنية، بعد سماع دوي انفجارات.

وجاء ذلك بعد يوم من إخلاء عدة شركات لمكاتبها هناك عقب تهديدات إيران بضرب مراكز اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس بأن “الجهات المختصة في دبي أكّدت أنه يتم التعامل مع حادث بسيط ناجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد المباني على طريق الشيخ زايد نتيجة عملية اعتراض جوي ناجحة، دون تسجيل أي إصابات”.

وفي منشور منفصل سبقه، قال المكتب الإعلامي إن “الجهات المختصة في دبي تتعامل مع حادث بسيط نتيجة سقوط طائرة مسيرة في منطقة البدع بدون تسجيل أي إصابات”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

م ل/لين

