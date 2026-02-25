سكان: مستوطنون إسرائيليون يحرقون خياما ومركبات في قرية بالضفة الغربية

سوسيا (الضفة الغربية) 25 فبراير شباط (رويترز) – قال سكان في قرية سوسيا بالضفة الغربية اليوم الأربعاء إن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النيران في سيارات وخيام بالقرية الليلة الماضية،في أحدث واقعة عنف يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة تحققت منها رويترز مجموعة من الرجال الملثمين، قال السكان إنهم مستوطنون إسرائيليون، يقتربون من القرية القريبة من مدينة الخليل، ثم يحرقون مركبات وممتلكات فلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل جنودا للتعامل مع تقارير عن “إحراق متعمد لممتلكات فلسطينية” وفتح تحقيقا في الحادث.

